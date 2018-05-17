Денисов: Готов помириться с Черчесовым ради вызова в сборную России

Источник: РИА "Новости"

Денисов не включен в расширенный состав сборной России на домашний чемпионат мира, который пройдет c 14 июня по 15 июля. В четверг футболист рассказал о конфликте с Черчесовым, когда они оба были в московском «Динамо».

«Я готов приехать в сборную хоть завтра. Я говорил, что не подам ему руки, но ради сборной готов уступить — пожать руку и сказать: “Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь”. Но. Извиняться за те слова я не буду. Я очень хочу сыграть на чемпионате мире в России, но думаю, что это без шансов», — цитирует Денисова sports.ru.

Денисов также рассказал, что в 2017 году их с Черчесовым пытались помирить. Футболист сказал, что «только за, но никаких извинений через прессу не будет». После этого попыток больше не было.