Сорокин: Французские болельщики купили более 26 тыс. билетов на матчи ЧМ-2018 в России

«Французы купили более 26 тысяч билетов», — сказал он. Согласно данным оргкомитета, представленным в ходе презентации, более 54% билетов приобретены иностранными гражданами. Наибольшее число билетов среди иностранцев приобрели жители США, Бразилии, Колумбии, Германии, Мексики и Аргентины.

Отвечая на вопросы о возможных хулиганских действиях со стороны болельщиков и мерах безопасности во время проведения матчей, Сорокин отметил, что «про хулиганство оргкомитет получает много вопросов, но эта проблема, уверяю вас, преувеличена». «Если у нас бывают отдельные вспышки, то это не представляет собой какую-то тенденцию в футбольном сообществе», — сказал он. Сорокин подчеркнул, что все необходимые меры безопасности предпринимаются и на национальном, и на международном уровне.

«Уверяю, что делается очень многое в этом вопросе и много будет правоохранительных ведомств задействовано в обеспечении безопасности абсолютно всех — как клиентских групп, так и болельщиков», — заявил Сорокин. Он особо отметил, что «концепция безопасности, которая принята и реализуется, учитывает абсолютно все риски».

Дружественная атмосфера

При этом Сорокин выразил уверенность, что в ходе чемпионата удастся избежать столкновений между болельщиками или каких-либо других инцидентов. «Атмосфера чемпионата мира, как правило, бывает крайне дружественная и лишенная каких-либо противостояний, — сказал он. — Мы рассчитываем на то, что к нам прибудут истинные любители футбола, но не любители каких-либо других контактных видов спорта».

При этом, как отметил гендиректор оргкомитета, «уже давно налажено сотрудничество между правоохранительными органами не только России и Великобритании, но и других европейских стран». «Незадолго до начала турнира откроется центр международного полицейского сотрудничества, где будут представлены практически все основные правоохранители европейских стран», — напомнил он.

Кроме этого, «уже действует обмен информацией по всем болельщикам, которым так или иначе нежелательно посещение матчей международного характера».