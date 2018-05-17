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12:43 (мск), источник: Р-Спорт

Тренировочная площадка для сборной Коста-Рики на время ЧМ готова в Павловске

C. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки для сборной Коста-Рики по футболу в Павловске во время чемпионата мира 2018 года, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы комитета по строительству Санкт-Петербурга Дарья Мосягина.

Источник: AP 2018

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Сборная Коста-Рики сыграет в группе E с командами Сербии (17 июня, Самара), Бразилии (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).

«15 мая 2018 года Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта адресной инвестиционной программы — тренировочная площадка Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское село», по адресу Пушкинского района, Санкт-Петербург, город Павловск, улица Госпитальная, дом 24», — сообщила в письме Мосягина.

«Площадка будет передана СПб ГБУ “Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга”, в течение десяти календарных дней. Тренировочная площадка в рамках чемпионата мира по футболу примет гостей нашего города — сборную Коста-Рики», — сообщила Мосягина.

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