Тренировочная площадка для сборной Коста-Рики на время ЧМ готова в Павловске
C. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки для сборной
C. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки для сборной
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«Площадка будет передана СПб ГБУ “Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга”, в течение десяти календарных дней. Тренировочная площадка в рамках чемпионата мира по футболу примет гостей нашего города — сборную Коста-Рики», — сообщила Мосягина.