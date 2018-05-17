Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Казань

«Чемпионат мира по футболу в России — это долгожданное историческое событие для нашей страны. Сегодня Кубок чемпионата мира, посетивший 50 стран, впервые в столице Татарстана.

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В течение трех дней жители и гости республики смогут увидеть главную реликвию футбольного мира. <…> Казань готова к проведению игр чемпионата мира, тысячи болельщиков, любителей спорта с нетерпением ждут этого праздника футбола", — сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на церемонии презентации кубка в Казани.

«В этом кубке воплощены эмоции и радость абсолютно всех футбольных фанатов во всем мире, вне зависимости от их национальности, их культуры и их пола. <…> Мы в ФИФА очень сильно надеемся на то, что тур Кубка чемпионата мира станет вдохновением для молодых футболистов, на то, чтобы когда-нибудь наступил момент, и вы с гордостью подняли этот главный футбольный трофей над головой», — добавила официальный представитель ФИФА Фелисити Джордж.

Компания Coca-Cola проводила конкурс на роль подающих мячей на матче открытия и представила победителя — команду «Кадеты» (Агрыз, Татарстан). Впервые в истории чемпионата подавать мячи будут девушки.

Кубок 17 мая привезут на футбольный матч, который состоится в рамках всероссийской инклюзивной кампании. Матчи проводятся с целью привлечь внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями в России и помочь раскрыть их потенциал. Участниками матча станут атлеты Специальной Олимпиады, местные футбольные знаменитости, представители правительства Республики Татарстан и администрации Казани и представители системы Coca-Cola в России. На следующий день кубок посетит семейную благотворительную гостиницу «Дом Рональда Макдональда», где создаст праздничную атмосферу для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

Все желающие смогут увидеть кубок из чистого золота массой 6,142 кг 18 и 19 мая на Площади Тысячелетия у стен Казанского Кремля с 10:00 до 20:00.

О туре кубка

Тур Кубка чемпионата мира стартовал 9 сентября 2017 года в Москве. До декабря маршрут тура проходил по территории России, после чего кубок отправился в путешествие по 50 странам на шести континентах. В мае трофей вернулся в Россию.