Чельстрём: Ибрагимович не чувствует себя готовым играть на ЧМ-2018 в России

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Ибрагимович отказался от выступления за сборную после чемпионата Европы 2016 года, однако с тех пор шведские СМИ неоднократно поднимали тему его возвращения и подвигали к этому самого игрока.

«Златан — настоящая звезда и личность в Швеции с учетом всего того, что он сделал для нашего футбола. Само собой, его все обсуждают, и история немного раздута. Мне кажется, он просто не чувствует себя полностью готовым к подобному турниру. Ну и в конце концов, он сам сказал, что не будет участвовать, что тут еще обсуждать», — прокомментировал ситуацию Чельстрём, который провел за сборную 131 матч с 2001 по 2016 год.

По мнению собеседника ТАСС, соперникам стоит отнестись к сборной Швеции внимательно даже в отсутствие Ибрагимовича. «Шведы смогли выиграть в сложных стыковых матчах, преподнесли сюрприз (обыграли итальянцев — 1:0 дома, 0:0 на выезде), это настоящая команда, которая много работает, и соперникам стоит быть внимательными с ней, потому что она умеет проявлять свои лучшие качества в нужные моменты. Да, шведы не фавориты, но у этой команды сложно определить максимум. У нас непростая группа (команды Германии, Мексики и Южной Кореи — прим. ТАСС), но нам по силам из нее выйти, а там посмотрим», — сказал он.

Чельстрём считает, что у предстоящего турнира нет фаворита. «По-моему, фаворита нет, но есть несколько очень симпатичных команд — Бразилия, Аргентина, Германия, Франция и еще несколько стран. Россия? Ну, а почему нет, все-таки сборная сыграет при своих болельщиках, ничего невозможного нет», — сказал он.