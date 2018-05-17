Антон Миранчук: из Эстонии в сборную России по футболу
ТАСС рассказывает о 22-летнем полузащитнике «Локомотива», который может представить страну на домашнем чемпионате мира.
ТАСС рассказывает о 22-летнем полузащитнике «Локомотива», который может представить страну на домашнем чемпионате мира.
Антон Миранчук провел первый в карьере полноценный сезон в составе «Локомотива», но успел стать одним из ключевых футболистов
Несколько лет Антон оставался в тени
Отчисление из школы «Спартака»
Антон Миранчук родился 17 октября 1995 года в
Сначала в «Спартаке» дела у братьев шли хорошо — они постоянно выступали за команду своего возраста, ездили на турниры, в том числе и международные. К тому же вместе с ними из
Антон с братом уже догадывались, что их дни в «Спартаке» сочтены, и прошли просмотр в «Локомотиве». А 3 ноября 2012 года в матче молодежных команд между ЦСКА и «Локомотивом» в течение двух минут на поле вышли сначала Алексей, а затем и Антон. Наставник «молодежки» железнодорожников Сергей Полстянов пытался выправить ситуацию — его команда проигрывала армейцам со счетом 0:2. Антон вышел на две минуты позже брата, однако
В этой встрече Антон вышел в основном составе, а его брат — лишь на замену. В самой начале карьеры Антон даже считался перспективнее Алексея и регулярно выступал за сборную страны для игроков до 18 лет, выиграв Мемориал Гранаткина в 2013 году.
Кубковый шанс
Свой первый шанс в главной команде «Локомотива» Антон Миранчук получил вскоре после 18-летия — 30 октября 2013 года, когда Леонид Кучук выпустил его в Волгограде в матче 1/16 финала Кубка России против местного «Ротора». Миранчук вышел вместо Виктора Обинны на 88-й минуте и провел на поле все дополнительное время. «Локомотив» играл смешанным составом и не сумел победить клуб Футбольной национальной лиги, уступив в серии пенальти. Антон отметился желтой карточкой, а свою игру затем оценил не слишком высоко: не хватало уверенности в себе и футбольной наглости.
Этот сезон для «Локомотива» в целом получился удачным, несмотря на кубковое фиаско. Кучук привел команду к бронзовым медалям, в основном составе уже нередко выходил Алексей Миранчук, однако про Антона белорусский специалист забыл. Антон Миранчук продолжал регулярно играть и забивать в первенстве молодежных команд, привлекался к тренировкам основного состава, но на поле не выходил и даже в заявку на матчи
В итоге зимой 2016 года 20-летний Антон Миранчук решил покинуть «Локомотив», отправившись в аренду. Желания уйти навсегда из родного клуба у него не было, однако перспектив на тот момент в «Локомотиве» он не видел. Продолжить карьеру решил в эстонской «Левадии» — несколько лет назад прибалтийское направление стало весьма популярным для молодых российских футболистов, которые хотели не заработать, а получить необходимый опыт.
Чемпионат Эстонии проводится по системе «весна — осень», в 2016 году «Левадия» заняла второе место, лишь на два очка уступив чемпиону — «Инфонету». Антон провел 30 матчей, забив 14 мячей и став лучшим бомбардиром своей команды, которая летом сыграла в квалификации Лиги Европы, причем достаточно успешно. В первом раунде таллинцы обыграли ХБ «Торсхавн» с Фарерских островов (1:1, 2:0), причем Миранчук установил окончательный счет в гостевой игре. Затем «Левадия» едва не прошла чешскую «Славию», на своем поле победив (3:1), однако уступив в ответной игре в Праге (0:2).
Семин поверил в Антона
После окончания сезона в Эстонии Антон Миранчук вернулся в «Локомотив», который уже возглавлял Юрий Семин. 9 апреля 2017 года он дебютировал в российской
Перед новым сезоном Семин наигрывал Миранчука уже в основном составе. Из 30 матчей чемпионата Антон провел на поле 29, пропустив лишь апрельскую домашнюю игру с «Ростовом» (1:0). Первый гол в
Если летом Антон Миранчук нередко выходил на замену, то затем стал играть в основном составе, и «Локомотив» начал побеждать, создав оказавшийся достаточным для чемпионства задел. При этом у Антона не было конкретной позиции на поле — в зависимости от плана Семина на игру он мог занять любое место в полузащите и даже в атаке, хотя весной чаще выходил на правом фланге.
7 октября Антон сыграл первый тайм матча против сборной Южной Кореи в Москве (встреча завершилась со счетом 4:2), а 14 ноября в
Окончательный состав сборной России по футболу на чемпионат мира — 2018 будет назван до 4 июня.
Евгений Трушин