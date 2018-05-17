Антон Миранчук: из Эстонии в сборную России по футболу

Антон Миранчук провел первый в карьере полноценный сезон в составе «Локомотива», но успел стать одним из ключевых футболистов клуба-чемпиона. В 2017 году полузащитник дебютировал в сборной России и претендует на включение в заявку на домашний чемпионат мира. Миранчук был назван в числе игроков, вошедших в расширенный состав национальной команды.

Несколько лет Антон оставался в тени брата-близнеца Алексея, однако сумел пробиться в число главных надежд российского футбола. Для этого игроку даже пришлось поиграть в Эстонии.

Отчисление из школы «Спартака»

Антон Миранчук родился 17 октября 1995 года в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, где вместе с братом и начинал заниматься футболом в местном клубе «Олимп» под руководством Александра Воронкова. Вскоре братья перебрались в Москву, где стали заниматься в академии «Спартака», отдав красно-белому клубу два с половиной года.

Сначала в «Спартаке» дела у братьев шли хорошо — они постоянно выступали за команду своего возраста, ездили на турниры, в том числе и международные. К тому же вместе с ними из Славянска-на Кубани приехала мама, устроившись воспитателем в спартаковский интернат. Однако в «Спартаке», как рассказывал Алексей, требовались физически мощные футболисты, а Миранчуки заметно уступали сверстникам в физической силе. Ждать в «Спартаке» не стали и братьев отчислили, хотя оба с благодарностью вспоминают своих спартаковских тренеров — Бориса Стрельцова и Алексея Леонова.

Антон с братом уже догадывались, что их дни в «Спартаке» сочтены, и прошли просмотр в «Локомотиве». А 3 ноября 2012 года в матче молодежных команд между ЦСКА и «Локомотивом» в течение двух минут на поле вышли сначала Алексей, а затем и Антон. Наставник «молодежки» железнодорожников Сергей Полстянов пытался выправить ситуацию — его команда проигрывала армейцам со счетом 0:2. Антон вышел на две минуты позже брата, однако что-то изменить футболисты, которым едва исполнилось 17 лет, не сумели. Соперник был старше и опытнее, победив в итоге со счетом 3:0, а забивали за армейцев, в частности, Антон Заболотный и Константин Базелюк — уже тогда достаточно известные нападающие.

В первом «молодежном» сезоне Антон провел 15 матчей, забив гол уже в третьем по счету матче — с «Крыльями Советов» в Самаре.

В этой встрече Антон вышел в основном составе, а его брат — лишь на замену. В самой начале карьеры Антон даже считался перспективнее Алексея и регулярно выступал за сборную страны для игроков до 18 лет, выиграв Мемориал Гранаткина в 2013 году.

Кубковый шанс

Свой первый шанс в главной команде «Локомотива» Антон Миранчук получил вскоре после 18-летия — 30 октября 2013 года, когда Леонид Кучук выпустил его в Волгограде в матче 1/16 финала Кубка России против местного «Ротора». Миранчук вышел вместо Виктора Обинны на 88-й минуте и провел на поле все дополнительное время. «Локомотив» играл смешанным составом и не сумел победить клуб Футбольной национальной лиги, уступив в серии пенальти. Антон отметился желтой карточкой, а свою игру затем оценил не слишком высоко: не хватало уверенности в себе и футбольной наглости.

Этот сезон для «Локомотива» в целом получился удачным, несмотря на кубковое фиаско. Кучук привел команду к бронзовым медалям, в основном составе уже нередко выходил Алексей Миранчук, однако про Антона белорусский специалист забыл. Антон Миранчук продолжал регулярно играть и забивать в первенстве молодежных команд, привлекался к тренировкам основного состава, но на поле не выходил и даже в заявку на матчи премьер-лиги не попадал.

В итоге зимой 2016 года 20-летний Антон Миранчук решил покинуть «Локомотив», отправившись в аренду. Желания уйти навсегда из родного клуба у него не было, однако перспектив на тот момент в «Локомотиве» он не видел. Продолжить карьеру решил в эстонской «Левадии» — несколько лет назад прибалтийское направление стало весьма популярным для молодых российских футболистов, которые хотели не заработать, а получить необходимый опыт.

«Левадия» — команда из Таллина, за которую болеет в основном русскоязычное население эстонской столицы. «Левадия» девять раз выиграла чемпионат Эстонии, но последний титул датирован 2014 годом.

Чемпионат Эстонии проводится по системе «весна — осень», в 2016 году «Левадия» заняла второе место, лишь на два очка уступив чемпиону — «Инфонету». Антон провел 30 матчей, забив 14 мячей и став лучшим бомбардиром своей команды, которая летом сыграла в квалификации Лиги Европы, причем достаточно успешно. В первом раунде таллинцы обыграли ХБ «Торсхавн» с Фарерских островов (1:1, 2:0), причем Миранчук установил окончательный счет в гостевой игре. Затем «Левадия» едва не прошла чешскую «Славию», на своем поле победив (3:1), однако уступив в ответной игре в Праге (0:2).

Семин поверил в Антона

После окончания сезона в Эстонии Антон Миранчук вернулся в «Локомотив», который уже возглавлял Юрий Семин. 9 апреля 2017 года он дебютировал в российской премьер-лиге, на 85-й минуте заменив Мануэла Фернандеша в домашнем матче с «Ростовом» (0:0). А дебют в основном составе случился 17 мая в Екатеринбурге, где Семин в отсутствие травмированного Ари отрядил Антона в центр нападения. Во втором тайме Миранчук в течение трех минут получил два предупреждения и на 64-й минуте покинул поле.

Перед новым сезоном Семин наигрывал Миранчука уже в основном составе. Из 30 матчей чемпионата Антон провел на поле 29, пропустив лишь апрельскую домашнюю игру с «Ростовом» (1:0). Первый гол в премьер-лиге Антон Миранчук забил 5 ноября в важнейшем матче с ЦСКА (2:2), открыв счет на 14-й минуте. Весной Миранчук забил в ворота «Урала» (2:0), а затем оформив дубль во встрече с «Динамо» (4:0).

Если летом Антон Миранчук нередко выходил на замену, то затем стал играть в основном составе, и «Локомотив» начал побеждать, создав оказавшийся достаточным для чемпионства задел. При этом у Антона не было конкретной позиции на поле — в зависимости от плана Семина на игру он мог занять любое место в полузащите и даже в атаке, хотя весной чаще выходил на правом фланге.

В прошлом году Антон Миранчук впервые был вызван Станиславом Черчесовым в национальную команду, дебютировав в контрольном матче с «Динамо» 3 сентября и даже отличился на 22-й минуте забитым мячом.

7 октября Антон сыграл первый тайм матча против сборной Южной Кореи в Москве (встреча завершилась со счетом 4:2), а 14 ноября в Санкт-Петербурге во встрече с испанцами (3:3) на 67-й минуте заменил брата. Дважды Антон Миранчук вышел на замену и в мартовских товарищеских матчах сборной России — с бразильцами (0:3) и французами (1:3).

Окончательный состав сборной России по футболу на чемпионат мира — 2018 будет назван до 4 июня.