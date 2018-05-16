Ассоциация футбола Аргентины извинилась за пособие по соблазнению российских девушек

Во вторник AFA презентовала к чемпионату мира по футболу 2018 года пособие «Русский язык и культура», в который включен раздел «Что нужно сделать, чтобы получить шанс познакомиться с российской девушкой». Автор отметил, что российские девушки любят чистоплотных и инициативных мужчин и призвал аргентинцев чаще использовать парфюм. В пособии утверждается, что в России девушки хотят чувствовать себя важными и уникальными, поэтому автор призывает не задавать им дурацких вопросов и не пытаться произвести на них внимание с помощью денег, а отмечать их индивидуальность.

В AFA подчеркнули, что глава о российских девушках вошла в пособие по ошибке.

«Департамент образования ассоциации сообщает, что после проведения внутреннего расследования стало ясно, что эта часть материала была напечатана по ошибке, — говорится в заявлении. — Из-за непроизвольной ошибки ассистентов автора во время распечатки в пособие был включен текст, который никогда не был его частью. Мы приносим свои искренние извинения. Все копии немедленно отозваны».