Без Харта, без Уилшира. Что стало со сборной Англии?
«Три льва» объявили окончательную заявку на чемпионат мира. Вопросы по составу есть.
«Три льва» объявили окончательную заявку на чемпионат мира. Вопросы по составу есть.
вратари: Джек Батленд («Стоук Сити»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»);
защитники: Трент
полузащитники: Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Фабиан Делф («Манчестер Сити»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Рубен
нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»), Джейми Варди («Лестер»).
КАК ПРЕЗЕНТОВАТЬ СОСТАВ
В век соцсетей нужно не просто представлять заявку той или иной команды. Нужно сделать это красиво. Германия пригласила на презентацию голограмму Станислава Черчесова, Бразилия сделала подборку из реакций футболистов на оглашение списка Тите, Исландия выпустила пафосный видеоролик.
Англия тоже выделилась. 16 мая днем в Твиттере сборной Англии появилась видеозапись, на которой дети и юноши динамично называют фамилии 23 счастливчиков.
В самой Англии, к слову, такую форму презентации не оценили: под видеозаписью много сообщений со словами «ужасно», «странно», «непонятно». Так или иначе, это лучше, чем сухо опубликовать список на сайте.
ВРАТАРСКИЙ ВОПРОС
У сборной Англии есть давняя проблема. Со времен Шилтона в национальной команде не было ни одного
Скорее всего, основным вратарем сборной Англии будет Пикфорд из «Эвертона». 24-летний голкипер зарекомендовал себя в прошлом сезоне в «Сандерленде», а в этом — закрепился в «Эвертоне». Но и у Батленда из вылетевшего в чемпионшип «Стоук Сити», и Поупа из вышедшего в Лигу Европы «Бернли» будет шанс. Все вратари неопытны, и это проблема для англичан: Батленд, Поуп и Пикфорд в общей сложности провели лишь 9 матчей в свитере сборной.
БЕЗ УИЛШИРА, НО С ДЕЛФОМ
Сразу после объявления состава газета The Telegraph провела голосование среди болельщиков и выяснила, согласны ли они с выбором Саутгейта. Больше 50 процентов опрошенных нажали галочку рядом с 20 фамилиями, но трех футболистов половина не поддержала — это Уэлбек, Делф и
Нападающий «Арсенала» в Англии имеет статус ходячего мема. Уэлбеку уже 27, но он до сих пор в ранге подающих надежды. При этом Дэнни в этом составе — лучший бомбардир. Он забил за сборную даже больше Кейна (15 против 12).
КТО НЕ ПОПАЛ
Отметим, что в резерве остались вратарь Том Хитон, защитник Джеймс Тарковски, полузащитники Льюис Кук, Джейк Ливермор и Адам Лаллана. Они еще могут попасть в окончательную заявку, если
Но Уилшир, Смоллинг, Уолкотт, Антонио, Клайн, Баркли, Старридж, Бертранд, Дринкуотер, Форстер, Ласкеллес, Шелви и Сессеньон на чемпионат мира уже точно не поедут. Как и упомянутый выше Харт. К слову, перед объявлением заявки в прессе муссировались две фамилии из бундеслиги.
Но если 18-летний Санчо из дортмундской «Боруссии» имел хотя бы минимальные шансы на попадание в заявку, то открытие этого сезона, 20-летний вингер «Байера» Бэйли, вообще не мог попасть в состав. Однако в день объявления заявки британские СМИ пустили слух, что ямайский вундеркинд может оказаться в заявке. А сам Бэйли опубликовал в Инстаграме фото с загадочной подписью: «Скромный лев».