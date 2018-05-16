Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армения сменила мнение по РФ после слов Путина
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Эммануил Виторган отдыхает в Израиле с новорожденной дочкой
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Марсель
Атлетико
Футбол. Сборные
15.05
Саудовская Аравия2
Греция0
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага
Хетафе
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Савченко обратилась за помощью к Путину и попросилась в тюрьму РФ
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Москве предрекли большую распродажу квартир
Фоторепортажи
6Чемпионство «Ювентуса», поражение «Барселоны» и другие события выходных
8Россия обыграла сборную Швейцарии
20:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Без Харта, без Уилшира. Что стало со сборной Англии?

«Три льва» объявили окончательную заявку на чемпионат мира. Вопросы по составу есть.

Источник: Спорт-Экспресс

вратари: Джек Батленд («Стоук Сити»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»);

защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Гэри Кэйхилл («Челси»), Фил Джоунс («Манчестер Юнайтед»), Гарри Магуайр («Лестер»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»);

полузащитники: Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Фабиан Делф («Манчестер Сити»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»);

нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»), Джейми Варди («Лестер»).

КАК ПРЕЗЕНТОВАТЬ СОСТАВ

В век соцсетей нужно не просто представлять заявку той или иной команды. Нужно сделать это красиво. Германия пригласила на презентацию голограмму Станислава Черчесова, Бразилия сделала подборку из реакций футболистов на оглашение списка Тите, Исландия выпустила пафосный видеоролик.

Англия тоже выделилась. 16 мая днем в Твиттере сборной Англии появилась видеозапись, на которой дети и юноши динамично называют фамилии 23 счастливчиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В самой Англии, к слову, такую форму презентации не оценили: под видеозаписью много сообщений со словами «ужасно», «странно», «непонятно». Так или иначе, это лучше, чем сухо опубликовать список на сайте.

ВРАТАРСКИЙ ВОПРОС

У сборной Англии есть давняя проблема. Со времен Шилтона в национальной команде не было ни одного топ-голкипера. Даже Симэн до этого статуса не дотягивал и неоднократно пропускал курьезные мячи. Харт тоже не гений вратарского искусства, но он хотя бы стабилен. Однако два года назад Пеп Гвардьола выдавил голкипера из зоны комфорта, посчитав, что тот недостаточно хорошо играет ногами. И выяснилось, что Харт не востребован клубами первого эшелона. Прошлый сезон голкипер провел в «Торино» (62 пропущенных гола в 36 матчах), этот — в «Вест Хэме» (39 пропущенных в 19 играх). Было понятно, что Харт не будет безоговорочным номером один на чемпионате мира, но Гарет Саутгейт не включил его даже в резервную заявку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Скорее всего, основным вратарем сборной Англии будет Пикфорд из «Эвертона». 24-летний голкипер зарекомендовал себя в прошлом сезоне в «Сандерленде», а в этом — закрепился в «Эвертоне». Но и у Батленда из вылетевшего в чемпионшип «Стоук Сити», и Поупа из вышедшего в Лигу Европы «Бернли» будет шанс. Все вратари неопытны, и это проблема для англичан: Батленд, Поуп и Пикфорд в общей сложности провели лишь 9 матчей в свитере сборной.

БЕЗ УИЛШИРА, НО С ДЕЛФОМ

Сразу после объявления состава газета The Telegraph провела голосование среди болельщиков и выяснила, согласны ли они с выбором Саутгейта. Больше 50 процентов опрошенных нажали галочку рядом с 20 фамилиями, но трех футболистов половина не поддержала — это Уэлбек, Делф и Лофтус-Чик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Арсенала» в Англии имеет статус ходячего мема. Уэлбеку уже 27, но он до сих пор в ранге подающих надежды. При этом Дэнни в этом составе — лучший бомбардир. Он забил за сборную даже больше Кейна (15 против 12).

Лофтус-Чик молод, но у Англии есть проблемы с центром полузащиты (Уинкс и Окслэйд-Чемберлен травмированы), так что воспитанник «Челси» Англии не помешает. А Делф хоть и не был ключевым винтиком в чемпионской команде «Манчестер Сити», но способен закрыть сразу несколько позиций.

КТО НЕ ПОПАЛ

Отметим, что в резерве остались вратарь Том Хитон, защитник Джеймс Тарковски, полузащитники Льюис Кук, Джейк Ливермор и Адам Лаллана. Они еще могут попасть в окончательную заявку, если кто-то из 23 получит повреждение.

Но Уилшир, Смоллинг, Уолкотт, Антонио, Клайн, Баркли, Старридж, Бертранд, Дринкуотер, Форстер, Ласкеллес, Шелви и Сессеньон на чемпионат мира уже точно не поедут. Как и упомянутый выше Харт. К слову, перед объявлением заявки в прессе муссировались две фамилии из бундеслиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но если 18-летний Санчо из дортмундской «Боруссии» имел хотя бы минимальные шансы на попадание в заявку, то открытие этого сезона, 20-летний вингер «Байера» Бэйли, вообще не мог попасть в состав. Однако в день объявления заявки британские СМИ пустили слух, что ямайский вундеркинд может оказаться в заявке. А сам Бэйли опубликовал в Инстаграме фото с загадочной подписью: «Скромный лев».

Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Новый тренер "Зенита": осталось три кандидата
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия
Михайлов: В сборной России по хоккею слишком много туристов
Питерс: Игра с Россией возбуждает всех канадских хоккеистов
Что это было, девушки? Россия чуть не проиграла Таиланду
«Марсель» — «Атлетико». Стартовые составы команд на финал Лиги Европы
Марадона. Президент. «Динамо» Брест. Что?
Новости
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь