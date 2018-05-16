Без Харта, без Уилшира. Что стало со сборной Англии?

Источник: Спорт-Экспресс

вратари: Джек Батленд («Стоук Сити»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»);



защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Гэри Кэйхилл («Челси»), Фил Джоунс («Манчестер Юнайтед»), Гарри Магуайр («Лестер»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»);



полузащитники: Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Фабиан Делф («Манчестер Сити»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»);



нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»), Джейми Варди («Лестер»).

КАК ПРЕЗЕНТОВАТЬ СОСТАВ

В век соцсетей нужно не просто представлять заявку той или иной команды. Нужно сделать это красиво. Германия пригласила на презентацию голограмму Станислава Черчесова, Бразилия сделала подборку из реакций футболистов на оглашение списка Тите, Исландия выпустила пафосный видеоролик.

Англия тоже выделилась. 16 мая днем в Твиттере сборной Англии появилась видеозапись, на которой дети и юноши динамично называют фамилии 23 счастливчиков.

В самой Англии, к слову, такую форму презентации не оценили: под видеозаписью много сообщений со словами «ужасно», «странно», «непонятно». Так или иначе, это лучше, чем сухо опубликовать список на сайте.

ВРАТАРСКИЙ ВОПРОС

У сборной Англии есть давняя проблема. Со времен Шилтона в национальной команде не было ни одного топ-голкипера. Даже Симэн до этого статуса не дотягивал и неоднократно пропускал курьезные мячи. Харт тоже не гений вратарского искусства, но он хотя бы стабилен. Однако два года назад Пеп Гвардьола выдавил голкипера из зоны комфорта, посчитав, что тот недостаточно хорошо играет ногами. И выяснилось, что Харт не востребован клубами первого эшелона. Прошлый сезон голкипер провел в «Торино» (62 пропущенных гола в 36 матчах), этот — в «Вест Хэме» (39 пропущенных в 19 играх). Было понятно, что Харт не будет безоговорочным номером один на чемпионате мира, но Гарет Саутгейт не включил его даже в резервную заявку.

Скорее всего, основным вратарем сборной Англии будет Пикфорд из «Эвертона». 24-летний голкипер зарекомендовал себя в прошлом сезоне в «Сандерленде», а в этом — закрепился в «Эвертоне». Но и у Батленда из вылетевшего в чемпионшип «Стоук Сити», и Поупа из вышедшего в Лигу Европы «Бернли» будет шанс. Все вратари неопытны, и это проблема для англичан: Батленд, Поуп и Пикфорд в общей сложности провели лишь 9 матчей в свитере сборной.

БЕЗ УИЛШИРА, НО С ДЕЛФОМ

Сразу после объявления состава газета The Telegraph провела голосование среди болельщиков и выяснила, согласны ли они с выбором Саутгейта. Больше 50 процентов опрошенных нажали галочку рядом с 20 фамилиями, но трех футболистов половина не поддержала — это Уэлбек, Делф и Лофтус-Чик.

Нападающий «Арсенала» в Англии имеет статус ходячего мема. Уэлбеку уже 27, но он до сих пор в ранге подающих надежды. При этом Дэнни в этом составе — лучший бомбардир. Он забил за сборную даже больше Кейна (15 против 12).

Лофтус-Чик молод, но у Англии есть проблемы с центром полузащиты (Уинкс и Окслэйд-Чемберлен травмированы), так что воспитанник «Челси» Англии не помешает. А Делф хоть и не был ключевым винтиком в чемпионской команде «Манчестер Сити», но способен закрыть сразу несколько позиций.

КТО НЕ ПОПАЛ

Отметим, что в резерве остались вратарь Том Хитон, защитник Джеймс Тарковски, полузащитники Льюис Кук, Джейк Ливермор и Адам Лаллана. Они еще могут попасть в окончательную заявку, если кто-то из 23 получит повреждение.

Но Уилшир, Смоллинг, Уолкотт, Антонио, Клайн, Баркли, Старридж, Бертранд, Дринкуотер, Форстер, Ласкеллес, Шелви и Сессеньон на чемпионат мира уже точно не поедут. Как и упомянутый выше Харт. К слову, перед объявлением заявки в прессе муссировались две фамилии из бундеслиги.

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