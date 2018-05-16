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20:24 (мск), источник: Советский спорт

Фарфан вошел в расширенную заявку сборной Перу на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Перу представил расширенный состав национальной команды на чемпионат мира в России.

Источник: РИА "Новости"

Футболист «Локомотива» Джефферсон Фарфан вошел в список из 24 человек.

вратари: Карлос Каседа («Университарио»), Хосе Карвальо («Кахамарка»), Педро Гальесе («Веракрус»);.

защитники: Луис Абрам («Велес Сарсфилд», Аргентина), Луис Адвинкула («Лобос БУАП», Мексика), Мигель Араухо («Альянса Лима»), Альдо Корсо («Университарио»), Кристиан Рамос («Веракрус»), Альберто Хуниор Родригес («Атлетико Хуниор», Колумбия), Мигель Трауко («Фламенго», Бразилия), Йосимар Йотун («Орландо Сити», США);.

полузащитники: Педро Акино («Лобос БУАП»), Андре Каррильо («Уотфорд», Англия), Вилдер Картахена («Веракрус»), Кристиан Куэва («Сан-Паулу», Бразилия), Паоло Уртадо («Витория», Португалия), Нильсон Лойола («Мельгар»), Серхио Пенья («Гранада», Испания), Энди Поло («Портленд Тимберз», США), Андерсон Сантамария («Пуэбла», Мексика), Ренато Тапиа («Фейенорд», Нидерланды);.

нападающие: Джефферсон Фарфан («Локомотив», Россия), Эдисон Флорес («Ольборг», Дания), Рауль Руидиас («Морелия», Мексика).

Сборная Перу на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграет с командами Франции, Австралии и Дании.

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