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19:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ФИФА может не получить инвестиции в размере $25 млрд до начала ЧМ-2018

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Лидеры европейских футбольных организаций выразили сомнения относительно прогресса Международной федерации футбола (ФИФА) в заключении инвестиционной сделки в размере $25 млрд до начала чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает агентство AP.

Ранее в письме, адресованном членам руководящего совета ФИФА, глава организации Джанни Инфантино попросил представителей шести футбольных конфедераций обсудить новые детали предложения о вливании средств в размере $25 млрд в новый формат клубного чемпионата мира. По информации американской газеты The New York Times, одним из предполагаемых инвесторов является японская телекоммуникационная медиакорпорация SoftBan. Ожидается, что компания будет спонсировать новый турнир в период с 2021 по 2033 год.

Заявление совета по профессиональной футбольной стратегии поставило под сомнение способность президента ФИФА завершить сделку до начала чемпионата мира — 2018. В марте 2018 года Инфантино говорил, что ФИФА должна в течение двух месяцев договориться о возможных инвестициях в размере $25 млрд от неизвестного консорциума, однако никакого продвижения в этом вопросе не наблюдалось. Двухмесячный срок истекает 20 мая.

Клубный чемпионат мира по футболу — соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год. Последний раз соревнования проходили в ОАЭ и завершились победой испанского «Реала», который в решающем матче победил бразильский «Гремио» (1:0). Новый формат клубного чемпионата мира предполагает, что турнир будет проводиться каждые четыре года в сроки Кубка конфедераций, в нем будут участвовать 24 команды.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Чемпионат мира
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