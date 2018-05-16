Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франция внезапно меняет позицию в отношении российского Крыма
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
43-летняя Рудковская готовится родить дочку
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Марсель
Атлетико
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Сборные
15.05
Саудовская Аравия2
Греция0
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес
Бетис
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В Италии туристов из РФ отказались кормить «с нормальными людьми»
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Так ли страшна Канада? Что мы знаем о ближайшем сопернике России
Питерс: Игра с Россией возбуждает всех канадских хоккеистов
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
6Чемпионство «Ювентуса», поражение «Барселоны» и другие события выходных
20Россия проиграла Швеции первое место в группе
18:28 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Английские дети назвали имена тех, кто попал в заявку сборной на ЧМ

Футбольная ассоциация Англии оригинально представила заявку на чемпионат мира в России.

Имена футболистов, вызванных главным тренером сборной Гаретом Саутгейтом, назвали дети. В ролике парни и девушки по очереди называют игроков, которые поедут на ЧМ-2018.

Во время загрузки произошла ошибка.
Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия
Первые списки: кто приедет в Россию на ЧМ-2018
Так ли страшна Канада? Что мы знаем о ближайшем сопернике России
Питерс: Игра с Россией возбуждает всех канадских хоккеистов
Что это было, девушки? Россия чуть не проиграла Таиланду
Черчесов ответит! Задай вопрос главному тренеру сборной
«Спартак» снова станет чемпионом. Вот что надо поменять Каррере
Новости
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь