Двукратной олимпийской чемпионке 16 мая исполняется 40 лет.
Английские дети назвали имена тех, кто попал в заявку сборной на ЧМ
Футбольная ассоциация Англии оригинально представила заявку на чемпионат мира в России.
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Футбольная ассоциация Англии оригинально представила заявку на чемпионат мира в России.
Имена футболистов, вызванных главным тренером сборной Гаретом Саутгейтом, назвали дети. В ролике парни и девушки по очереди называют игроков, которые поедут на ЧМ-2018.