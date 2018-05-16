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18:38 (мск), источник: Интерфакс

В Аргентине к ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) выпустила руководство с советами, как понравиться русским девушкам, пишет газета La Jugada Financiera.

Источник: РИА "Новости"

«Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) распространила руководство под названием “Русский язык и культура”. Текст получили чиновники, футболисты и журналисты, которые поедут на ЧМ-2018. В нем даются советы, как понравиться русским девушкам», — пишет издание.

Гостям из Аргентины рекомендуется быть чистоплотными, хорошо одеваться и пользоваться приятным парфюмом, также важно относиться к русской женщине как к сокровищу, чтобы она чувствовала себя особенной.

Кроме того, мужчинам советуют «не задавать глупых вопросов о сексе».

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Кроме того, по мнению авторов брошюры, россиянки предпочитают мужчин, которые проявляют инициативу в отношениях. «Русским женщинам нравятся мужчины, которые проявляют инициативу. Если у вас нет уверенности в себе, то нужно пообщаться с другими женщинами, чтобы не робеть при встрече с русской. Помните, в России много красивых женщин, но не каждая подойдет именно вам. Будьте избирательны», — цитирует издание текст AFA.

Всего в гиде восемь разделов. По сообщению некоторых аргентинских журналистов после того, как советы из руководства привлекли внимание общественности, власти собрали пособия и вернули, уже убрав наиболее противоречивые советы.

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