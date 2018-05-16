В Аргентине к ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) выпустила руководство с советами, как понравиться русским девушкам, пишет газета La Jugada Financiera.
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) выпустила руководство с советами, как понравиться русским девушкам, пишет газета La Jugada Financiera.
«Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) распространила руководство под названием “Русский язык и культура”. Текст получили чиновники, футболисты и журналисты, которые поедут на ЧМ-2018. В нем даются советы, как понравиться русским девушкам», — пишет издание.
Кроме того, мужчинам советуют «не задавать глупых вопросов о сексе».
Кроме того, по мнению авторов брошюры, россиянки предпочитают мужчин, которые проявляют инициативу в отношениях. «Русским женщинам нравятся мужчины, которые проявляют инициативу. Если у вас нет уверенности в себе, то нужно пообщаться с другими женщинами, чтобы не робеть при встрече с русской. Помните, в России много красивых женщин, но не каждая подойдет именно вам. Будьте избирательны», — цитирует издание текст AFA.
Всего в гиде восемь разделов. По сообщению некоторых аргентинских журналистов после того, как советы из руководства привлекли внимание общественности, власти собрали пособия и вернули, уже убрав наиболее противоречивые советы.