Комментатор ESPN об отсутствии игрока «Кайрата» в заявке сборной России на ЧМ-2018: Аршавин им необходим

11 мая был объявлен расширенный состав на ЧМ, где места Аршавину не нашлось.

В свою очередь наставник россиян Станислав Черчесов объяснил причину отсутствия полузащитника «Кайрата» в заявке сборной снижением мастерства.

«Я был крайне удивлен отсутствием Аршавина в расширенном списке сборной России на чемпионат мира. Это очень умный и креативный игрок. Учитывая отсутствие ярких лидеров в нынешней российской команде, Аршавин им необходим. С другой стороны, тренер сборной готовит свою стратегию, и возможно Аршавин не вписывается в нее. В любом случае, это большая потеря для россиян» , — поделился Бисли.

Сам Аршавин в одном из последних интервью заявил, что не поедет на ЧМ-2018 ни как футболист, ни как болельщик, потому что в это время будут идти матчи чемпионата Казахстана. В текущем сезоне на его счету четыре гола и пять ассистов в десяти матчах КПЛ.