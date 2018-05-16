Комментатор ESPN об отсутствии игрока «Кайрата» в заявке сборной России на ЧМ-2018: Аршавин им необходим

11 мая был объявлен расширенный состав на ЧМ, где места Аршавину не нашлось.
В свою очередь наставник россиян Станислав Черчесов объяснил причину отсутствия полузащитника «Кайрата» в заявке сборной снижением мастерства.
«Я был крайне удивлен отсутствием Аршавина в расширенном списке сборной России на чемпионат мира. Это очень умный и креативный игрок. Учитывая отсутствие ярких лидеров в нынешней российской команде, Аршавин им необходим. С другой стороны, тренер сборной готовит свою стратегию, и возможно Аршавин не вписывается в нее. В любом случае, это большая потеря для россиян» , — поделился Бисли.
Сам Аршавин в одном из последних интервью заявил, что не поедет на ЧМ-2018 ни как футболист, ни как болельщик, потому что в это время будут идти матчи чемпионата Казахстана. В текущем сезоне на его счету четыре гола и пять ассистов в десяти матчах КПЛ.
Последний матч за сборную России Аршавин провел в 2012 году, когда вышел на поле в товарищеской встрече с Кот-д`Ивуаром (1:1). За национальную команду он забил 17 голов в 74 играх. Полузащитник выступал на двух чемпионатах Европы (2008 и 2012), но никогда не играл на ЧМ.