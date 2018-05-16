В Краснодаре открылся центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

«Впервые вопрос открытия дополнительного центра выдачи паспортов болельщиков обсуждался между губернатором и министром связи и массовых коммуникаций еще в марте. Во время Кубка конфедераций двух центров в Сочи просто не хватало, была большая загрузка, многие люди просто не успевали получить. Было принято решение открыть третий центр в Краснодаре. <…> За 1,5 месяца мы открыли дополнительный центр», — сказал Юшков.

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По его словам, одновременно центр сможет обслуживать 30−40 человек. Работать он будет и до чемпионата, и во время соревнований.

Первый замминистра физкультуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев уточнил, что краснодарский центр нацелен, в первую очередь, на жителей края. «В Краснодаре играют наши команды — футбольный клуб “Краснодар”, ФК “Кубань”, и армия болельщиков в краевой столице не меньше, чем в Сочи, а может быть, даже больше. <…> Людям, которые живут в районах края, в ближайших [к Краснодару] городах — им проще прийти сюда, обладая заветным билетом, и получить паспорт болельщика», — отметил он.

Мясищев не сообщил, сколько именно болельщиков ожидается в трех центрах края (один в Краснодаре и два в Сочи), пошутив, что получить билет на матчи чемпионата «сложнее, чем попасть в МГИМО или куда-то еще», ажиотаж огромный, и фанатов будет очень много. По его данным, билеты на игры в Сочи и других городах раскупили практически полностью. Среди болельщиков ожидается множество иностранцев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минсвязи РФ, краснодарский центр уникален. «Это единственный случай, когда центр открылся в городе, в котором не проходят матчи. Его открыли в Краснодаре, потому что это столица такого большого региона», — сказала представитель министерства.

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