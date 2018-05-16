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15:41 (мск), источник: ТАСС

В Краснодаре открылся центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Центр выдачи паспортов болельщиков открылся в среду в Краснодаре, так как опыт Кубка конфедераций показал, что двух точек в Сочи фанатам не хватает, сообщил журналистам руководитель департамента информации и связи Краснодарского края Евгений Юшков. Это единственная подобная точка, расположенная не в городе, принимающем матчи, сообщили ТАСС в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ.

«Впервые вопрос открытия дополнительного центра выдачи паспортов болельщиков обсуждался между губернатором и министром связи и массовых коммуникаций еще в марте. Во время Кубка конфедераций двух центров в Сочи просто не хватало, была большая загрузка, многие люди просто не успевали получить. Было принято решение открыть третий центр в Краснодаре. <…> За 1,5 месяца мы открыли дополнительный центр», — сказал Юшков.

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По его словам, одновременно центр сможет обслуживать 30−40 человек. Работать он будет и до чемпионата, и во время соревнований.

Первый замминистра физкультуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев уточнил, что краснодарский центр нацелен, в первую очередь, на жителей края. «В Краснодаре играют наши команды — футбольный клуб “Краснодар”, ФК “Кубань”, и армия болельщиков в краевой столице не меньше, чем в Сочи, а может быть, даже больше. <…> Людям, которые живут в районах края, в ближайших [к Краснодару] городах — им проще прийти сюда, обладая заветным билетом, и получить паспорт болельщика», — отметил он.

Мясищев не сообщил, сколько именно болельщиков ожидается в трех центрах края (один в Краснодаре и два в Сочи), пошутив, что получить билет на матчи чемпионата «сложнее, чем попасть в МГИМО или куда-то еще», ажиотаж огромный, и фанатов будет очень много. По его данным, билеты на игры в Сочи и других городах раскупили практически полностью. Среди болельщиков ожидается множество иностранцев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минсвязи РФ, краснодарский центр уникален. «Это единственный случай, когда центр открылся в городе, в котором не проходят матчи. Его открыли в Краснодаре, потому что это столица такого большого региона», — сказала представитель министерства.

О чемпионате

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В Сочи состоятся четыре матча группового этапа турнира: Португалия — Испания (15 июня), Бельгия — Панама (18 июня), Германия — Швеция (23 июня) и Австралия — Перу (26 июня), а также встреча 1/8 финала и четвертьфинал мирового первенства.

Чемпионат мира
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