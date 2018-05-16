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15:46 (мск), источник: Р-Спорт

Около 4 тыс паспортов болельщика ЧМ-2018 выдано в центрах госуслуг в Москве

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Порядка 4 тысяч человек получили паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в центрах госуслуг «Мои документы» в Москве, сообщается на сайте учреждения.

«Порядка четырех тысяч человек уже воспользовались услугой и получили паспорта болельщиков, обратившись в центры госуслуг “Мои документы”. Напоминаем любителям футбола, что чемпионат уже скоро, а это значит, что все больше людей начнут обращаться в центры за этой услугой. Не откладывайте оформление паспорта! Наши центры, ставшие пунктами выдачи, расположены недалеко от остановок общественного транспорта и работают по удобному графику», — приводятся в сообщении слова заместителя директора центров госуслуг Москвы Ольги Афонькиной.

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Как пояснили в ведомстве, паспорт болельщика — это персонифицированная карта зрителя, которая является частью российской системы идентификации футбольных болельщиков. Получить его должен каждый, кто приобрел билет на матч чемпионата. По сообщениям Минкомсвязи России, во всем мире уже заказано более 700 тысяч паспортов, а в Москве зрители могут обратиться за документом в четыре центра госуслуг, которые являются пунктами выдачи паспорта болельщика.

«Кроме того, в любом центре госуслуг города Москвы в зоне электронных услуг можно зарегистрироваться на портале fan-id.ru, заполнить заявку на получение паспорта болельщика и получить необходимую консультацию у сотрудника. Для этого достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и фотографию на электронном носителе. Если фото при себе не окажется, его помогут сделать прямо в центре», — добавили в «Моих документах».

Паспорта болельщиков выдаются через центры госуслуг до 15 июля 2018 года.

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