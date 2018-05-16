Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Черчесов ответит! Задай вопрос главному тренеру сборной
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов станет гостем VKLive.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов станет гостем VKLive.
17 мая в 10.00 он ответит на вопросы пользователей ВКонтакте в прямом эфире. Свои вопросы можно оставлять в официальном паблике сборной России.
Сборная России стартует на домашнем чемпионате мира 14 июня матчем с Саудовской Аравией.