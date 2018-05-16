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15:18 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Черчесов ответит! Задай вопрос главному тренеру сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов станет гостем VKLive.

Источник: РИА "Новости"

17 мая в 10.00 он ответит на вопросы пользователей ВКонтакте в прямом эфире. Свои вопросы можно оставлять в официальном паблике сборной России.

Сборная России стартует на домашнем чемпионате мира 14 июня матчем с Саудовской Аравией.

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