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15:17 (мск), источник: Р-Спорт

Суд взыскал со строителя стадионов ЧМ-2018 1 млн руб по искам Минспорта

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил один из двух исков министерства спорта России к татарстанскому производственно-строительному объединению «Казань», генподрядчику строительства стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года, взыскав с ответчика более 1 миллиона рублей, а не более 572 миллионов рублей неустойки, о чем просил истец.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из опубликованных судебных актов, в первом деле — по иску о взыскании неустойки за нарушение сроков строительства стадиона в Самаре — министерство спорта снизило сумму иска с 610 миллионов рублей до 572 миллионов, но суд взыскал лишь 1,034 миллиона рублей. Второй иск — о взыскании с ПСО «Казань» более 555 миллионов рублей по стадиону в Саранске — суд первой инстанции отклонил полностью.

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В первом деле суд снизил неустойку за нарушение сроков работ по устройству наружных пандусов, поскольку посчитал, что сумму неустойки следует рассчитывать не от общей стоимости контракта, а от стоимости работ именно по устройству пандусов, которая составляла более 49 миллионов рублей. В то же время суд отметил, что к декабрю работы были полностью выполнены. Во втором деле, как ранее сообщил в суде юрист Минспорта, с ПСО «Казань» взыскивалась неустойка за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по монтажу локальных очистных сооружений стадиона в Саранске.

Всего арбитраж Москвы 5 февраля зарегистрировал шесть исков Минспорта на общую сумму более 2,9 миллиарда рублей к генподрядчикам строительства футбольных стадионов к чемпионату мира. По четырем из них производство в настоящее время прекращено в связи с отказами от исков. Кроме того, арбитраж Свердловской области рассматривает требования Минспорта о взыскании 349,5 миллиона рублей неустойки с АО «Синара-Девелопмент», генподрядчика строительства стадиона в Екатеринбурге.

Генеральный директор ФГУП «Спорт-Инжиниринг», выступающего заказчиком-застройщиком спортивных объектов, Алексей Милованов, комментируя подачу исков, тогда заявил РИА Новости, что иски не приведут к нарушению сроков завершения строительства стадионов. По его словам, все спортивные сооружения будут полностью готовы к проведению тестовых матчей, запланированных на март-апрель. Как уточняли компании-ответчики, все иски заявлены о взыскании неустойки за нарушение промежуточных сроков возведения объектов. Стадион «Самара Арена».

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Генподрядчики строительства и реконструкции стадионов, которые примут матчи ЧМ-2018, были определены правительством РФ в марте 2014 года.

Чемпионат мира
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