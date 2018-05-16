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15:02 (мск), источник: Газета.Ру

Первые списки: кто приедет в Россию на ЧМ-2018

За месяц до начала чемпионата мира по футболу в России главные тренеры национальных сборных объявляют расширенные заявки для участия в мундиале. Среди команд, раскрывших имена участников турнира — сборные Германии, Аргентины, Бразилии и Уругвая. «Газета.Ru» рассматривает самые неожиданные решения футбольных федераций.

Источник: Газета.Ру

В преддверии чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, национальные команды — участницы первенства постепенно начинают публиковать имена игроков, которые выйдут на российские поля.

Традиционно наибольший ажиотаж вызывают игроки сборных, успешно выступивших на прошлом мировом первенстве. Команды Германии, Аргентины и Бразилии, призеры прошлого мундиаля, объявили расширенные списки раньше основных соперников из Франции, Испании и Англии. Как обычно, здесь не обошлось без серьезных травм и личных драм.

В состав действующих чемпионов мира сборной Германии сенсационно вошел вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

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В сентябре 2017 года на тренировке команды голкипер сломал левую ногу и выбыл до конца сезона. Рецидив травмы мог поставить крест на планах Нойера сыграть на чемпионате мира в России, но главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв оказался другого мнения.

В отличие от Нойера, турнир однозначно пропустит автор «золотого мяча» в ворота сборной аргентины Марио Гетце. Воспитанник дортмундской «Боруссии», страдающий заболеванием щитовидной железы, провел откровенно блеклый сезон. Сыграв 23 матча, полузащитник отметился только двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Сборная Германии на ЧМ-2018 сыграет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Финалисты прошлого чемпионата мира аргентинцы объявили о предварительном приглашении в сборную страны 35 футболистов. В список попали полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, а также бывший защитник питерцев и казанского «Рубина» Кристиан Ансальди.

Главной неожиданностью в заявке аргентинцев стало отсутствие лучшего бомбардира итальянского чемпионата Мауро Икарди.

Икарди, находящийся в не лучших отношениях с лидером сборной Лионелем Месси, может пропустить чемпионат мира во второй раз подряд. В этом сезоне капитан «Интера» отметился 28 забитыми мячами в 33 матчах чемпионата Италии. Команда Икарди за тур до окончания Серии А занимает пятое место.

Сборная Аргентины на ЧМ-2018 сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

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Хозяева предыдущего мундиаля бразильцы внесли в предварительную заявку имена 23 футболистов. Среди них нашлось место и самому дорогому игроку в мире Неймару, который получил тяжелую травму в феврале 2018 года и теперь проходит процесс восстановления.

Значимой потерей «пентакампеонов» стал защитник французского клуба «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес.

Алвес получил повреждение передней крестообразной связки колена и выбыл из строя на полгода. В этом сезоне бразилец отметился семью голевыми передачами и одним голом, а также стал самым титулованным футболистом в истории мирового футбола, завоевав свой 38 трофей в карьере.

Бразилия на ЧМ-2018 сыграет в группе E с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Свой состав на чемпионат мира объявил и главный соперник сборной России — команда Египта. Звезда египтян нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах провел выдающийся сезон в чемпионате Англии, забил 32 мяча в 36 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. Остановить 26-летнего форварда Египта сборной России будет крайне непросто.

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Другой конкурент россиян, команда Уругвая, также объявил расширенный состав на турнир. В число заявленных игроков здесь вошли настоящие звезды — форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани и нападающий «Барселоны» Луис Суарес. Всего в список включены 26 человек.

Россия перед домашним турниром потеряла сразу двух основных центральных защитников — Георгия Джикию и Виктора Васина.

На замену им были вызваны Руслан Камболов и Илья Кутепов. Камболов в последнем матче чемпионата России также получил повреждение и турнир пропустит. Для помощи сборной был приглашен ветеран отечественного футбола Сергей Игнашевич, которому 14 июля 2018 года исполнится 39 лет. Если остановить Салаха не получится, то забить 45-летнему голкиперу сборной Египта Эль-Хадари попробуют нападающие русской команды Алексей Миранчук, Артем Дзюба, Федор Чалов и Федор Смолов.

Россияне на домашнем первенстве сыграет в группе A с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Из игроков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в предварительные заявки своих сборных попали игроки сборных Ирана — Сердар Азмун («Рубин»), Саид Эззатоллахи («Амкар»), Милад Мохаммади («Ахмат»), Польши — Мацей Рыбусь («Локомотив»), Сербии — Бранислав Иванович («Зенит»), Нигерии — Ахмед Муса (ЦСКА), Швеции — Виктор Классон, Андреас Гранквист (оба «Краснодар»), Хорватии — Ведран Чорлука, Марио Пашалич (оба «Спартак»), Португалии — Мануэл Фернандеш («Локомотив») и Эдер («Локомотив»).

Также болельщики будут иметь прекрасную возможность увидеть воочию игру звезд мирового футбола, среди которых будут Криштиану Роналду, Лука Модрич, Тони Кроос, Томас Мюллер, Месут Озил, Роберт Левандовски, Кристиан Эриксен и Хамес Родригес.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России по футболу проведет свой первый матч против сборной Саудовской Аравии 14 июня, начало встречи в 18:00 мск.

Иван Степанов

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