Сотникова и Галустян приняли участие во флешмобе в поддержку сборной России по футболу

Флешмоб запустил воспитанник академии футбольного клуба «Локомотив» Артем Шпинев, сыгравший мальчика Сашу в заявочном видеоролике России на право проведения ЧМ-2018.
На своей странице в «Одноклассниках» он опубликовал пост, призвав всех пользователей социальной сети поддержать сборную России. Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо начеканить несколько раз футбольный мяч, снять это на видео и выложить в социальной сети с хэштегом «ЧеканьЗаНаших».
«Флешмоб поддержал Российский футбольный союз, после чего акция стала набирать обороты и объединять большое количество пользователей как в “Одноклассниках”, так и за пределами социальной сети. К ней стали присоединяться многие интернет-пользователи и известные люди: спортсмены, артисты и певцы. Все они чеканят мяч и бросают вызов своим знакомым в соцсетях. В челлендже уже поучаствовали артисты Михаил Галустян, Александр Ревва, певица Полина Гагарина, артисты лейбла Black Star Мот и Natan, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, футболистка Ксения Коваленко», — говорится в сообщении пресс-службы соцсети.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России сыграет в группе A, с командой Саудовской Аравии россияне проведут встречу 14 июня в Москве на стадионе «Лужники», со сборной Египта — 19 июня в Санкт-Петербурге, с командой Уругвая — 25 июня в Самаре.