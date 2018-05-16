Сотникова и Галустян приняли участие во флешмобе в поддержку сборной России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Флешмоб запустил воспитанник академии футбольного клуба «Локомотив» Артем Шпинев, сыгравший мальчика Сашу в заявочном видеоролике России на право проведения ЧМ-2018.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/1212276345427" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На своей странице в «Одноклассниках» он опубликовал пост, призвав всех пользователей социальной сети поддержать сборную России. Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо начеканить несколько раз футбольный мяч, снять это на видео и выложить в социальной сети с хэштегом «ЧеканьЗаНаших».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bit-f-vgKPW/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bit-f-vgKPW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Всем привет!!! Я - Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, решила присоединиться к челенджу #чеканьзанаших в знак поддержки и солидарности футболистов сборной России, которым через месяц принимать старт на домашнем чемпионате мира. Удачи, парни и побед! Ну а я передаю эстафету своему партнеру по «Ледниковому периоду» Сашка @alexandrsokolovsky Дерзай!!! Спасибо @kovalenko_ksenia11 за мастер класс ?❤️ Жду ваших видео с хештегами #болетьзасборнуюэтоОК #вместемыкоманда #ОКфутболчеллендж #чеканьзанаших Поддержим наших! Сашка, дерзай!!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/adelina_sotnikova14/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Adelina Sotnikova</a> (@adelina_sotnikova14) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-13T12:59:34+00:00">13 Май 2018 в 5:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Флешмоб поддержал Российский футбольный союз, после чего акция стала набирать обороты и объединять большое количество пользователей как в “Одноклассниках”, так и за пределами социальной сети. К ней стали присоединяться многие интернет-пользователи и известные люди: спортсмены, артисты и певцы. Все они чеканят мяч и бросают вызов своим знакомым в соцсетях. В челлендже уже поучаствовали артисты Михаил Галустян, Александр Ревва, певица Полина Гагарина, артисты лейбла Black Star Мот и Natan, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, футболистка Ксения Коваленко», — говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

<iframe width="560" height="315" src="//www.ok.ru/videoembed/695448439419" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.