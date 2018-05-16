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15:11 (мск), источник: ТАСС

Сотникова и Галустян приняли участие во флешмобе в поддержку сборной России по футболу

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и артист Михаил Галустян приняли участие во флешмобе в поддержку сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники», в которой был запущен флешмоб.

Источник: РИА "Новости"

Флешмоб запустил воспитанник академии футбольного клуба «Локомотив» Артем Шпинев, сыгравший мальчика Сашу в заявочном видеоролике России на право проведения ЧМ-2018.

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На своей странице в «Одноклассниках» он опубликовал пост, призвав всех пользователей социальной сети поддержать сборную России. Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо начеканить несколько раз футбольный мяч, снять это на видео и выложить в социальной сети с хэштегом «ЧеканьЗаНаших».

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«Флешмоб поддержал Российский футбольный союз, после чего акция стала набирать обороты и объединять большое количество пользователей как в “Одноклассниках”, так и за пределами социальной сети. К ней стали присоединяться многие интернет-пользователи и известные люди: спортсмены, артисты и певцы. Все они чеканят мяч и бросают вызов своим знакомым в соцсетях. В челлендже уже поучаствовали артисты Михаил Галустян, Александр Ревва, певица Полина Гагарина, артисты лейбла Black Star Мот и Natan, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, футболистка Ксения Коваленко», — говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

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Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России сыграет в группе A, с командой Саудовской Аравии россияне проведут встречу 14 июня в Москве на стадионе «Лужники», со сборной Египта — 19 июня в Санкт-Петербурге, с командой Уругвая — 25 июня в Самаре.

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