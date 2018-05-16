Сборная Уругвая объявила расширенный состав на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес объявил расширенный состав из 26 футболистов, которые выступят за национальную команду страны на предстоящем чемпионате мира-2018, сообщает
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес объявил расширенный состав из 26 футболистов, которые выступят за национальную команду страны на предстоящем чемпионате мира-2018, сообщает
Голкиперы: Мартин Кампанья («Индепендьенте»), Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»).
Защитники: Диего Годин («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Хосе Хименес («Атлетико»), Макси Перейра («Порту»), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»).
Полузащитники: Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Лукас Торрейра («Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Федерико Вальверде («Депортиво»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Джорджиан де Арраскаэта («Крузейро»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Хонатан Урретавискайя («Монтеррей»), Николас Лодейро («Сиэтл Саундерс»), Гастон Рамирес («Сампдория»).
Нападающие: Кристиан Стуани («Жирона»), Макси Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Луис Суарес («Барселона»).
Сборная Уругвая на ЧМ-2018 сыграет в группе A с командами России, Саудовской Аравии и Египта.