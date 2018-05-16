Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев представил свой новый фильм в Каннах
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
В школах Москвы введут пятую четверть
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Гуф признался в любви Кети Топурия
Текущие события
Футбол. Сборные
15.05
Саудовская Аравия2
Греция0
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Еврокубки
21:45
Марсель
Атлетико
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
«Это какой-то позор»: россияне дали оценку финалу «Евровидения»
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира в Дании
«Зенит» выбирает тренера и может вернуть Денисова?
Мэрайя Кэри стала неузнаваемой, сбросив десятки килограммов
Гуф признался в любви Кети Топурия
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
8Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
01:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Уругвая объявила расширенный состав на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес объявил расширенный состав из 26 футболистов, которые выступят за национальную команду страны на предстоящем чемпионате мира-2018, сообщает пресс-служба сборной Уругвая в «Твиттере».

Источник: AP 2018

Голкиперы: Мартин Кампанья («Индепендьенте»), Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»).

Защитники: Диего Годин («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Хосе Хименес («Атлетико»), Макси Перейра («Порту»), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»).

Читайте также
Форлан: Группа сборной Уругвая, где играют россияне, на ЧМ-2018 «несложная»

Полузащитники: Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Лукас Торрейра («Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Федерико Вальверде («Депортиво»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Джорджиан де Арраскаэта («Крузейро»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Хонатан Урретавискайя («Монтеррей»), Николас Лодейро («Сиэтл Саундерс»), Гастон Рамирес («Сампдория»).

Нападающие: Кристиан Стуани («Жирона»), Макси Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Луис Суарес («Барселона»).

Сборная Уругвая на ЧМ-2018 сыграет в группе A с командами России, Саудовской Аравии и Египта.

Уругвай
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего
ОМОН и пряники. Как болельщикам «Локомотива» не дали отметить чемпионство
А теперь — Канада!
Футболисты «Марселя» и «Атлетико» разыграют трофей Лиги Европы
Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира в Дании
«Зенит» выбирает тренера и может вернуть Денисова?
Диего Марадона стал председателем правления белорусского клуба
Капитан сборной России поделился ожиданиями от игры с Канадой
ВАДА готовит новый приговор РУСАДА
Новости
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь