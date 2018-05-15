Футболисты «Краснодара» Гранквист и Классон вошли в состав сборной Швеции на ЧМ-2018

Гранквист выступает за «Краснодар» с 2013 года. Ранее стало известно, что по окончании сезона-2017/18 он покинет клуб и перейдет в шведский «Хельсингборг». Классон является игроком «Краснодара» с 2017 года.
Полностью состав шведской национальной команды из 23 игроков выглядит следующим образом:
вратари — Робин Ольсен («Копенгаген», Дания), Карл Йохан Йонссон («Генгам», Франция), Кристоффер Нордфельдт («Суонси», Уэльс),
защитники — Микаэль Лустиг («Селтик», Шотландия), Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед», Англия), Андреас Гранквист («Краснодар», Россия), Людвиг Аугустинссон («Вердер», Германия), Эмиль Крафт, Филип Хеландер (оба — «Болонья», Италия), Понтус Янссон («Лидс», Англия), Мартин Ольссон («Суонси», Уэльс),
полузащитники — Эмиль Форсберг («Лейпциг», Германия), Виктор Классон («Краснодар», Россия), Албин Экдаль («Гамбург», Германия), Себастьян Ларссон («Халл», Англия), Джимми Дурмаз («Тулуза», Франция), Маркус Роден («Кротоне», Италия), Оскар Хильемарк («Дженоа», Италия), Густав Свенссонн («Сиэтл», США),
нападающие — Ола Тойвонен («Тулуза», Франция), Маркус Берг («Аль-Айн», ОАЭ), Йон Гвидетти («Алавес», Испания), Исаак Кисе Телин («Васланд-Беверен», Бельгия).
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Швеции сыграет в группе F с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).