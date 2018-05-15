Футболисты «Краснодара» Гранквист и Классон вошли в состав сборной Швеции на ЧМ-2018

ТАСС, 15 мая. Защитник российского футбольного клуба «Краснодар» Андреас Гранквист и его одноклубник полузащитник Виктор Классон вошли в состав сборной Швеции на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.