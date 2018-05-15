Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ ответили на предложение Киева считать Крымский мост «общим»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
В школах Москвы введут пятую четверть
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Как разные знаки зодиака привлекают к себе внимание
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Еврокубки
16.05
Марсель
Атлетико
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Россия перед выбором: Иран или Израиль
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная Канады сыграет с Россией или Швецией в 1/4 финала ЧМ
Убрать детей со льда: голландцы хотят запретить Загитову
Порошенко рассказал о пользе моста в Крым
Победительница «Евровидения» отказалась ехать в РФ
В Екатеринбурге охранник ТЦ избил подростка с инвалидностью
Шизофрения меняет не только мозг
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
12Сборная России проиграла команде Чехии
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
20:31 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Краснодара» Гранквист и Классон вошли в состав сборной Швеции на ЧМ-2018

ТАСС, 15 мая. Защитник российского футбольного клуба «Краснодар» Андреас Гранквист и его одноклубник полузащитник Виктор Классон вошли в состав сборной Швеции на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

Гранквист выступает за «Краснодар» с 2013 года. Ранее стало известно, что по окончании сезона-2017/18 он покинет клуб и перейдет в шведский «Хельсингборг». Классон является игроком «Краснодара» с 2017 года.

Читайте также
«Краснодар» изобразил на газоне стадиона номера Гранквиста и Жоаозиньо

Полностью состав шведской национальной команды из 23 игроков выглядит следующим образом:

вратари — Робин Ольсен («Копенгаген», Дания), Карл Йохан Йонссон («Генгам», Франция), Кристоффер Нордфельдт («Суонси», Уэльс),

защитники — Микаэль Лустиг («Селтик», Шотландия), Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед», Англия), Андреас Гранквист («Краснодар», Россия), Людвиг Аугустинссон («Вердер», Германия), Эмиль Крафт, Филип Хеландер (оба — «Болонья», Италия), Понтус Янссон («Лидс», Англия), Мартин Ольссон («Суонси», Уэльс),

полузащитники — Эмиль Форсберг («Лейпциг», Германия), Виктор Классон («Краснодар», Россия), Албин Экдаль («Гамбург», Германия), Себастьян Ларссон («Халл», Англия), Джимми Дурмаз («Тулуза», Франция), Маркус Роден («Кротоне», Италия), Оскар Хильемарк («Дженоа», Италия), Густав Свенссонн («Сиэтл», США),

нападающие — Ола Тойвонен («Тулуза», Франция), Маркус Берг («Аль-Айн», ОАЭ), Йон Гвидетти («Алавес», Испания), Исаак Кисе Телин («Васланд-Беверен», Бельгия).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Швеции сыграет в группе F с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).

Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Из-за Загитовой хотят серьезно поменять правила соревнований
Английским фанатам рассказали, на что русские могут сильно обидеться
Сборная Канады сыграет с Россией или Швецией в 1/4 финала ЧМ
Убрать детей со льда: голландцы хотят запретить Загитову
Стали известны 10 команд-участниц клубного ЧМ по футболу
Беларусь пропустила семь голов от Словакии и покинула элиту
Рыжиков покинул «Рубин» после 10 лет выступления за команду
«Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Рома» заинтересованы в услугах Промеса
Новости
Авто
Полисы ОСАГО подорожают: известно, как сильно Банк России предлагает на первом этапе либерализации тарифов в ОСАГО расширить границы тарифного коридора на 20%
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь