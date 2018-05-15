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19:08 (мск), источник: Советский спорт

Стали известны 10 команд-участниц клубного чемпионата мира

С 2021 года клубный чемпионат мира будет проводиться в новом формате. Ожидается, что новый формат будет утвержден перед ЧМ-2018.

Источник: AP 2018

По информации Gazzetta dello Sport, Европу на Клубном чемпионате мира будут представлять «Ювентус», «Интер», «Милан» (все — Италия), «Реал», «Барселона» (все — Испания), «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» (оба — Англия), «ПСЖ» (Франция), «Аякс» (Нидерланды) и «Бавария» (Германия).

Отмечается, что место в списке из 24 команд также могут получить: «Манчестер Сити», «Челси» (оба — Англия), «Атлетико» (Испания), «Порту», «Бенфика» (оба — Португалия) и «Боруссия Дортмунд» (Германия).

Африка, Азия и Северная Америка получат по два месте на турнире. От Южной Америки три клуба выйдут напрямую, а четвертая проведет стыковой матч с представителем Океании.

Чемпионат мира
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