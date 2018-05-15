В ФИФА рассказали, как борются с незаконной продажей билетов на матчи ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Учитывая огромный спрос на билеты, ФИФА напоминает всем футбольным болельщикам, что единственным официальным сайтом по продаже билетов на чемпионат мира FIFA.com/bilet. Билеты, приобретённые через другие источники, могут быть автоматически аннулированы, а их владельцы не смогут войти на стадион и им будет отказано в компенсации.

ФИФА считает незаконную продажу и распространение билетов серьёзной проблемой и тесно сотрудничает с местными органами власти, в том числе с организациями по защите прав потребителей, с целью выявления фактов незаконной продажи билетов и пресечения такой деятельности. Благодаря этому за последние несколько месяцев удалось предотвратить попытки незаконной продажи билетов через сайты и социальные сети в России и других разных странах.

Мы рекомендуем болельщикам уточнять наличие билетов на данный момент в специальном разделе сайта. В связи с тем, что определённые билеты могут перепродаваться через специальную платформу на сайте FIFA.com/bilet, а также в FIFA возвращаются невыкупленные квоты для различных клиентских групп FIFA, билеты, недоступные в определённый момент, позднее могут снова быть доступными для приобретения.

Билеты являются именными, на них будет указано полное имя владельца. Болельщикам будет предоставлен доступ на стадион, при наличии действительного билета и действительного Паспорта болельщика (FAN ID) и при условии надлежащей регистрации со стороны покупателя билета при покупке на FIFA.com/bilet.