Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Минкульт Франции запутался в принадлежности Севастополя - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Фанат Рианны проник в ее дом и ждал певицу 12 часов
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Еврокубки
16.05
Марсель
Атлетико
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Россия перед выбором: Иран или Израиль
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Гуф признался в любви Кети Топурия
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

В ФИФА рассказали, как борются с незаконной продажей билетов на матчи ЧМ-2018

По просьбе «Чемпионата» пресс-служба ФИФА прокомментировала ситуацию с незаконным распространением билетов на матчи чемпионата мира — 2018.

Источник: РИА "Новости"

«Учитывая огромный спрос на билеты, ФИФА напоминает всем футбольным болельщикам, что единственным официальным сайтом по продаже билетов на чемпионат мира FIFA.com/bilet. Билеты, приобретённые через другие источники, могут быть автоматически аннулированы, а их владельцы не смогут войти на стадион и им будет отказано в компенсации.

ФИФА считает незаконную продажу и распространение билетов серьёзной проблемой и тесно сотрудничает с местными органами власти, в том числе с организациями по защите прав потребителей, с целью выявления фактов незаконной продажи билетов и пресечения такой деятельности. Благодаря этому за последние несколько месяцев удалось предотвратить попытки незаконной продажи билетов через сайты и социальные сети в России и других разных странах.

Читайте также
Как ФИФА обманывает болельщиков ЧМ-2018: билет, если он есть, то его сразу нет

Мы рекомендуем болельщикам уточнять наличие билетов на данный момент в специальном разделе сайта. В связи с тем, что определённые билеты могут перепродаваться через специальную платформу на сайте FIFA.com/bilet, а также в FIFA возвращаются невыкупленные квоты для различных клиентских групп FIFA, билеты, недоступные в определённый момент, позднее могут снова быть доступными для приобретения.

Билеты являются именными, на них будет указано полное имя владельца. Болельщикам будет предоставлен доступ на стадион, при наличии действительного билета и действительного Паспорта болельщика (FAN ID) и при условии надлежащей регистрации со стороны покупателя билета при покупке на FIFA.com/bilet.

С момента старта последнего этапа продаж на FIFA.com/bilet доступна специализированная платформа по передаче и перепродаже билетов. На ней болельщики в соответствии с существующими правилами могут менять данные гостей, а также перепродавать билеты в случае изменения планов, — ответили в пресс-службе ФИФА.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего
ОМОН и пряники. Как болельщикам «Локомотива» не дали отметить чемпионство
Зеппельта пустили в Россию, здесь его ждут следователи
«Уфа» не ищет замену Семаку
Стали известны 10 команд-участниц клубного ЧМ по футболу
Российские волейболистки стартовали с победы в Лиге наций
Сборная Швейцарии вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Рыжиков покинул «Рубин» после 10 лет выступления за команду
Новости
Авто
Полисы ОСАГО подорожают: известно, как сильно Банк России предлагает на первом этапе либерализации тарифов в ОСАГО расширить границы тарифного коридора на 20%
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
100 зрителей ушли с премьеры фильма Ларса фон Триера в Каннах «Слишком зрелищный» триллер датского режиссера, вернувшегося на Лазурный берег после нескольких лет изгнания, «забукали» во время премьеры
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь