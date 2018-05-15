Зеппельта пустили в Россию, здесь его ждут следователи
МИД Германии заявил о том, что немецкий журналист Хайо Зеппельт получил визу в Россию для работы на футбольном чемпионате мира в
МИД Германии заявил о том, что немецкий журналист Хайо Зеппельт получил визу в Россию для работы на футбольном чемпионате мира в
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас считает поездку Зеппельта на российский чемпионат мира, несмотря на многочисленные недружественные выпады этого внештатного автора телеканала ARD в адрес России, своей маленькой победой. Ранее канал ARD распространил информацию о том, что скандальный журналист якобы включен в «черный список» и не поедет на крупнейшие соревнования года
«Никаких препятствий для осуществления журналистской деятельности Зеппельту чиниться не будет, он будет ровно на тех же правах, что и другие журналисты, освещать события и все происходящее на ЧМ в период до 25 июля 2018 года на основании тех гарантий, что РФ дала, — приводит ТАСС слова
КТО ТАКОЙ ЗЕППЕЛЬТ И КАКИЕ К НЕМУ ПРЕТЕНЗИИ?
Немецкий журналист — один из самых известных в мире авторов, занимающихся темой борьбы с допингом. За его плечами многочисленные расследования, связанные с использование запрещенных веществ в различных странах и различных видах спорта. Но ни один фильм Зеппельта не имел таких последствий как серия работ, посвященная проблемам российского допинга, начатая в 2014 году.
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗЕППЕЛЬТ РУСОФОБОМ?
Изначально Хайо был настроен на диалог и даже дал несколько больших интервью российским СМИ, в том числе для «СЭ». Однако после инцидента с корреспондентом телеканала «Россия» Ольгой Скабеевой начал называть своих российских коллег «кремлевскими пропагандистами», а высказывания Зеппельта в соцсетях и в фильмах стали откровенно антироссийскими. Одних его сообщений в Твиттере для любой страны было бы достаточно для того, чтобы внести журналиста в «черный список». Тем не менее, немцу официально предъявлена «невыплата судебной пошлины».
Скандал с визой на чемпионат мира разгорелся вечером 11 мая, хотя, как теперь выясняется, к тому времени вопрос со въездом в Россию уже был решен положительно. Теперь немецкая сторона наверняка будет уверять, что вопрос был решен под давлением критических публикаций на Западе, а виза поставлена задним числом. Так это или нет, разобраться уже невозможно. Однако очевидно, что МИД России в итоге решил, что информационный вред от «закрытия Зеппельта» будет больше, чем приезд в нашу страну недоброжелательно настроенного журналиста. Тем более, что нынешнее решение принято накануне заседания ВАДА, на котором нам важно доказать свою открытость в вопросах борьбы с допингом.
ЧЕГО ТЕПЕРЬ ЖДАТЬ ОТ ЗЕППЕЛЬТА?
Очевидно, что Хайо изначально не собирался писать о футболе и едет в нашу страну для сбора новых компрометирующих материалов и, возможно, для скандальных выступлений на
Может ли деятельность Зеппельта испортить чемпионат мира? Навряд ли. И сам Хайо, и информатор ВАДА Григорий Родченков, и многие западные СМИ уже неоднократно пытались поднять тему допинга в российском футболе. На этой волне Виталию Мутко даже пришлось уйти с поста главы оргкомитета ЧМ-2018. Однако Международная федерация футбола не позволила скандалу разгореться до глобальных масштабов, и сейчас уже понятно, что необратимых проблем мы не получим. Хотя новая волна разоблачений накануне и во время чемпионата мира безусловно будет, в том числе с участием Зеппельта, у которого очень много добровольных информаторов в нашей стране.
Впрочем, для того, чтобы несколько убавить прыть немца в России, Следственный комитет РФ объявил, что предпримет меры к допросу Зеппельта по уголовному делу Григория Родченкова. И уклониться от общения со следователями в России Хайо будет очень непросто.
Олег ШАМОНАЕВ.