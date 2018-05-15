Зеппельта пустили в Россию, здесь его ждут следователи

Источник: AFP 2018

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас считает поездку Зеппельта на российский чемпионат мира, несмотря на многочисленные недружественные выпады этого внештатного автора телеканала ARD в адрес России, своей маленькой победой. Ранее канал ARD распространил информацию о том, что скандальный журналист якобы включен в «черный список» и не поедет на крупнейшие соревнования года из-за своих фильмов о русском допинге. При этом МИД России все это время визовые проблемы Зеппельта не комментировал, так что непонятно, существовали ли они на самом деле, или «нападки на свободу слова» стали плодом воображения Хайо.

«Никаких препятствий для осуществления журналистской деятельности Зеппельту чиниться не будет, он будет ровно на тех же правах, что и другие журналисты, освещать события и все происходящее на ЧМ в период до 25 июля 2018 года на основании тех гарантий, что РФ дала, — приводит ТАСС слова пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Дениса Микерина. — Двукратная въездная виза для освещения чемпионата мира на основании аккредитации ФИФА была выдана 7 мая, несмотря на то, что Зеппельт на основании судебного решения — это суверенное право РФ — был внесен в список нежелательных лиц для пребывания на территории России. Данная поездка будет исключением, она обусловлена ЧМ и аккредитацией ФИФА».

КТО ТАКОЙ ЗЕППЕЛЬТ И КАКИЕ К НЕМУ ПРЕТЕНЗИИ?

Читайте также Зеппельт капут: обличителя России не пускают на ЧМ

Немецкий журналист — один из самых известных в мире авторов, занимающихся темой борьбы с допингом. За его плечами многочисленные расследования, связанные с использование запрещенных веществ в различных странах и различных видах спорта. Но ни один фильм Зеппельта не имел таких последствий как серия работ, посвященная проблемам российского допинга, начатая в 2014 году. По сути именно Хайо запустил цепочку событий, которые привели к дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, РУСАДА и к выступлению сборной России под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018.

Из-за высказываний, прозвучавших в фильме Зеппельта о русском допинге, его неоднократно пытались привлечь к ответственности через суд. В конце 2015 года Басманный суд Москвы удовлетворил иск Всероссийской федерации легкой атлетики о защите деловой репутации. При этом размер иска составлял 1 рубль плюс 12 тысяч рублей госпошлины. Вся сумма была разделена на четырех ответчиков — самого Хайо, его информаторов супругов Степановых и на телеканал ARD — по 3 тысячи на каждого. Однако платить эти деньги Зеппельт отказывается из принципа — из-за несогласия с решением суда. По его словам, он не пытался опорочить кого-либо, а пытался привлечь внимание к проблемам допинга в России в целом.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗЕППЕЛЬТ РУСОФОБОМ?

Изначально Хайо был настроен на диалог и даже дал несколько больших интервью российским СМИ, в том числе для «СЭ». Однако после инцидента с корреспондентом телеканала «Россия» Ольгой Скабеевой начал называть своих российских коллег «кремлевскими пропагандистами», а высказывания Зеппельта в соцсетях и в фильмах стали откровенно антироссийскими. Одних его сообщений в Твиттере для любой страны было бы достаточно для того, чтобы внести журналиста в «черный список». Тем не менее, немцу официально предъявлена «невыплата судебной пошлины».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zZB7sFRE1xQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Скандал с визой на чемпионат мира разгорелся вечером 11 мая, хотя, как теперь выясняется, к тому времени вопрос со въездом в Россию уже был решен положительно. Теперь немецкая сторона наверняка будет уверять, что вопрос был решен под давлением критических публикаций на Западе, а виза поставлена задним числом. Так это или нет, разобраться уже невозможно. Однако очевидно, что МИД России в итоге решил, что информационный вред от «закрытия Зеппельта» будет больше, чем приезд в нашу страну недоброжелательно настроенного журналиста. Тем более, что нынешнее решение принято накануне заседания ВАДА, на котором нам важно доказать свою открытость в вопросах борьбы с допингом.

ЧЕГО ТЕПЕРЬ ЖДАТЬ ОТ ЗЕППЕЛЬТА?

Читайте также Уткин: Мне не нравится решение российских властей не пускать Зеппельта в страну

Очевидно, что Хайо изначально не собирался писать о футболе и едет в нашу страну для сбора новых компрометирующих материалов и, возможно, для скандальных выступлений на пресс-конференциях. Впрочем, все это не столько серьезно, как вопросы безопасности, с которыми столкнется немецкий журналист в России. За границей Зеппельт уже неоднократно прибегал к услугам охраны для того, чтобы оградить себя от «желающих поговорить» журналистов из России. Во время чемпионата мира разобраться с «русофобом» могут пожелать очень многие. И это ставит серьезные проблемы перед нашими правоохранительными органами.

Может ли деятельность Зеппельта испортить чемпионат мира? Навряд ли. И сам Хайо, и информатор ВАДА Григорий Родченков, и многие западные СМИ уже неоднократно пытались поднять тему допинга в российском футболе. На этой волне Виталию Мутко даже пришлось уйти с поста главы оргкомитета ЧМ-2018. Однако Международная федерация футбола не позволила скандалу разгореться до глобальных масштабов, и сейчас уже понятно, что необратимых проблем мы не получим. Хотя новая волна разоблачений накануне и во время чемпионата мира безусловно будет, в том числе с участием Зеппельта, у которого очень много добровольных информаторов в нашей стране.

Впрочем, для того, чтобы несколько убавить прыть немца в России, Следственный комитет РФ объявил, что предпримет меры к допросу Зеппельта по уголовному делу Григория Родченкова. И уклониться от общения со следователями в России Хайо будет очень непросто.