МИД ФРГ подтвердил предоставление визы журналисту Зеппельту для работы на ЧМ-2018

«Российская сторона проинформировала нас только что, что Хайо Зеппельт по крайней мере сможет приехать на ЧМ. Продолжим выступать за свободное освещение событий», — написал на своей странице в соцсети Twitter глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас.

В пятницу, 11 мая, ARD сообщил о том, что российская сторона отказала Зеппельту в визе, необходимой для освещения ЧМ-2018 по футболу. Телеканал счел это решение «беспрецедентным вмешательством в свободу прессы с точки зрения освещения таких крупных событий, как чемпионат мира». Сам Зеппельт на портале Salonkolumnisten.com назвал это решение «политическим актом».