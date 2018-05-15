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15:52 (мск), источник: Р-Спорт

МИД ФРГ подтвердил предоставление визы журналисту Зеппельту для работы на ЧМ-2018

БЕРЛИН, 15 мая — РИА Новости. МИД германии подтвердил предоставление немецкому журналисту Хайо Зеппельту визы для работы на чемпионате мира по футболу в России.

Источник: РИА "Новости"

«Российская сторона проинформировала нас только что, что Хайо Зеппельт по крайней мере сможет приехать на ЧМ. Продолжим выступать за свободное освещение событий», — написал на своей странице в соцсети Twitter глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас.

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В пятницу, 11 мая, ARD сообщил о том, что российская сторона отказала Зеппельту в визе, необходимой для освещения ЧМ-2018 по футболу. Телеканал счел это решение «беспрецедентным вмешательством в свободу прессы с точки зрения освещения таких крупных событий, как чемпионат мира». Сам Зеппельт на портале Salonkolumnisten.com назвал это решение «политическим актом».

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