«Отодвинуть все «человеческое». Мысли Черчесова за месяц до ЧМ

Источник: Спорт-Экспресс

— Мы гордимся, что хозяева чемпионата мира решили провести сбор в долине Штубай. И рады приветствовать истинного тирольца — Станислава Черчесова. У нас его называют Штани, — обратился к собравшимся представитель региона Тироль Роланд Фольдерауэр. Во вторник утром в одной из гостиниц в центре Москвы австрийские гости провели специальную пресс-конференцию, в ходе которой долго и в красках рассказывали о прелестях и красотах долины Штубай. О горных реках, берущих начало в скалах. О лыжных трассах на самом большом леднике в стране и так далее. Дошло до того, что австриец стал хвастаться огромным винным погребом в гостинице, где будет жить сборная России.

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— Там проводятся регулярные дегустации. Есть коллекционные, уникальные сорта! Не знаю, попробуют ли их российские футболисты…

— А я знаю. Nein! Не попробуют, — взял слово Черчесов, которого подобные рассказы немного смутили.

— Почему Инсбрук, почему Штубай. Потому что у сборной уже опыт работы там, а я вообще живу в Тироле с 96 года и знаю все достоинства и недостатки, — продолжил главный тренер россиян. — Прилетел в Инсбрук 22 года назад, 22 января, и с того момента с ним связан. Играл там, три раза становился чемпионом, начал тренировать. Первый камень перед строительством стадиона заложил, дочка местный университет недавно закончила. Поэтому лечу на сбор к себе домой.

А еще так получилось, что именно я организовал первые сборы российской команды в Австрии. Это был, кажется, 98-й год. Мне позвонили из «Сатурна», попросили помочь. А потом уже все остальные клубы стали туда ездить.

Непосредственно Нойштифт мы проверили в прошлом году, перед Кубком конфедераций. Из Москвы в Инсбрук есть прямой рейс. Полчаса от аэропорта — и мы в гостинице. Для нас это важно. Несколько дней назад был там лично, все проверил. Поля в отличном состоянии. Гостиница великолепная, хозяева добродушные. Вокруг горы, воздух на высоте 900 метров такой, как нам нужно — поможет на короткий срок выйти на другой уровень.

В этой гостинице жила и на этих полях тренировалась перед победным чемпионатом мира сборная Испании. Франция работала там перед Euro. Поэтому место намоленное. А главное, что футболистам там комфортно. Ведь мы делаем не так, чтобы мне лично нравилось, а для команды.

Думаю, нами в Нойштифте тоже довольны. Ведем себя хорошо, не капризничаем. Хозяин гостиницы даже говорил, что такой беспроблемной команды у него никогда не было. Мы вроде есть, а вроде нас и нет. Никаких лишних «спецпросьб» у нас нет.

— Расскажите подробнее о планах подготовки.

— Мы, напомню, собираемся 18 мая в Москве, а 20-го утром после тренировки улетаем в Инсбрук. С 21-го начинаем там работать. В день будет по дной тренировке, но в один из дней — две. Сезон заканчивается, нужно правильно и аккуратно распределять нагрузки. Для восстановления там идеальные условия. 30-го играем в Инсбруке матч с Австрией, 31-го возвращаемся. Практика показывает, что больше 10 дней на одном месте проводить не стоит — команда начинает психологически уставать.

— Многие болельщики удивились, что когда все сборные собираются в Россию, вы наоборот уезжаете в Австрию. В чем все-таки главная причина такого решения? Хотите, чтобы окружающие не мешали?

— Нельзя говорить, что наши болельщики нам мешают. Это неправильно. Просто нужно выдерживать баланс. Сидеть безвылазно с 18 мая до 14 июня в Новогорске было бы слишком. Остальные команды тоже ведь не 18-го в Россию прибывают, а попозже. Плюс я вот думал, что иду в гости к тирольцам, а опять встречаю «Спорт-Экспресс». От вас в хорошем смысле никуда не деться. А еще команде нужно чуть-чуть отвлечься. Чтобы было спокойствие. Потому что здесь даже в воздухе будет напряжение. Думаю, мы все делаем правильно.

— Как сборная будет проводить в Австрии досуг?

— Я не большой любитель планировать заранее. Важно чувствовать, что команде нужно именно сейчас. Мы можем расписать, что такого-то числа будет поход в горы, а такого-то концерт, но на деле окажется, что момент не подходящий. Не надо думать, что у нас футболисты строем ходят. Это не так.

И в город даем съездить, и в «Что? Где? Когда?» играли. После тренировок все свободные люди. Только свободный человек может себя проявлять.

— Уже примерно понимаете готовность команды на сегодняшний день?

— Такое понимание у меня появится, когда увижу игроков перед собой. Пока могу только представлять. По сравнению с чемпионатом Европы в составе осталось человек 8 (на самом деле даже меньше: Акинфеев, Игнашевич, Нойштедтер, Головин, Самедов, Смолов и Дзюба — Прим. «СЭ»). И даже по сравнению с Кубком конфедераций по разным причинам нет десяти игроков. Мы бы не отказались от стабильности, но получается иначе. И буквально вчера сделали еще одну замену (травмированного Камболова заменил Игнашевич — Прим. «СЭ»).

— В такой ситуации реально соперничать с по-настоящему сильными соперниками?

— Мы сыграли практически со всеми фаворитами чемпионата кроме Германии: с Аргентиной, Испанией, Бразилией, Францией. До этого встретились с Бельгией и Португалией. Но сейчас мы об этих командных не думаем, потому что у нас есть конкретная цель — выйти из группы. И есть конкретные соперники. Группа — это первый и сложный барьер, но мы должны его пройти. И я вас уверяю, все остальные настраиваются точно так же, потому что легких соперников на таких турнирах не бывает. А чтобы кого-то сейчас опасаться… Дай бог, чтобы мы к этому пришли.

— До чемпионата мира остался ровно месяц. Что вы ощущаете чисто по-человечески? Гордость и радость, что именно вы готовите команду к такому старту или наоборот волнение и опасение?

— А тренер может быть человеком? — улыбнувшись, переспросил Черчесов. — Все идет своим чередом. Вчера до полуночи нужно было отправить расширенный список, мы это сделали. Задача одна — сконцентрироваться и не распыляться. Поэтому все «человеческое» нужно отодвинуть в сторону и оставить только профессиональное. Ну, а как это выглядит внешне, оценивать вам. Я себя со стороны не вижу.

РАСШИРЕННАЯ ЗАЯВКА СБОРНОЙ РОССИИ

28 игроков, приглашенных на сбор перед чемпионатом мира-2018

вратари (4): Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит») .

защитники (9): Владимир Гранат («Рубин»), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Мариу Фернандес (ЦСКА), Сергей Игнашевич (ЦСКА)

полузащитники (11): Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания)

нападающие (4): Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА)

7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и при необходимости могут быть привлечены в сборную

Вратарь (1): Гильерме («Локомотив»)

Защитники (2): Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Полузащитники (2): Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»)

Нападающие (2): Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Зенит»)