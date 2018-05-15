Нойер вошёл в расширенный список сборной Германии на ЧМ-2018, Гётце и Джан — нет
Стали известны имена игроков, вошедших в расширенный список сборной Германии на чемпионат мира-2018, сообщает официальный «твиттер» Немецкого футбольного союза.
Стали известны имена игроков, вошедших в расширенный список сборной Германии на чемпионат мира-2018, сообщает официальный «твиттер» Немецкого футбольного союза.
Вратари: Бернд Лено («Байер»), Мануэль Нойер («Бавария»),
Защитники: Жером Боатенг («Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Йонас Хектор («Кёльн»), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих (оба — «Бавария»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария»), Джонатан Та («Байер»).
Полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер («Пари Сен-Жермен»), Марио Гомес («Штутгарт»), Леон Горецка («Шальке-04»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Томас Мюллер («Бавария»), Месут Озил («Арсенал»), Нильс Петерсен («Фрайбург»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Себастьян Руди («Бавария»), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).
На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборной Германии предстоит сыграть с Мексикой, Южной Кореей и Швецией.