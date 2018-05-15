Черчесов подтвердил, что Джанаев получил травму

Ранее специалист сообщал, что перспективы участия голкипера казанцев в сборе перед мировым первенством еще не определены.
— С братьями (Алексеем и Василием Березуцкими. — Прим. «СЭ») уже несколько раз встречались. Они, как говорится, остались при своем мнении, — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС. — Вчера поступила информация — Камболов, видимо, тоже может выпасть, у него икроножная мышца. У Джанаева тоже травма. Ждем, что нам скажут.
Напомним, сборная России 18 мая соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.
На чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).