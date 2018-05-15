Тренировочные поля сборных Аргентины и Англии съела снежная плесень. Фото
Тренировочные поля в Нижнем Новгороде, на которых во время чемпионата мира-2018 должны были работать сборные Аргентины и Англии, пострадали от снежной плесени, сообщает
Тренировочные поля в Нижнем Новгороде, на которых во время чемпионата мира-2018 должны были работать сборные Аргентины и Англии, пострадали от снежной плесени, сообщает
За менее чем месяц, оставшийся до начала турнира, агрономы не смогут ничего сделать с травяным покрытием.
Как отмечает источник, «остается только поливать газон и ждать, что трава вырастет».
При этом, аргентинцы и англичане во время турнира в России не будут базироваться в Нижнем Новгороде. «Альбиселесте» разместятся в подмосковных Бронницах, а британцы — в Репине и Зеленогорске (Ленинградская область).
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. В Нижнем Новгороде будут сыграны 6 матчей турнира, включая встречи группового турнира Аргентина — Хорватия (21 июня) и Англия — Панама (24 июня).