Тренировочные поля сборных Аргентины и Англии съела снежная плесень. Фото

Источник: Reuters

За менее чем месяц, оставшийся до начала турнира, агрономы не смогут ничего сделать с травяным покрытием.

Как отмечает источник, «остается только поливать газон и ждать, что трава вырастет».

При этом, аргентинцы и англичане во время турнира в России не будут базироваться в Нижнем Новгороде. «Альбиселесте» разместятся в подмосковных Бронницах, а британцы — в Репине и Зеленогорске (Ленинградская область).