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15:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренировочные поля сборных Аргентины и Англии съела снежная плесень. Фото

Тренировочные поля в Нижнем Новгороде, на которых во время чемпионата мира-2018 должны были работать сборные Аргентины и Англии, пострадали от снежной плесени, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Источник: Reuters

За менее чем месяц, оставшийся до начала турнира, агрономы не смогут ничего сделать с травяным покрытием.

Как отмечает источник, «остается только поливать газон и ждать, что трава вырастет».

При этом, аргентинцы и англичане во время турнира в России не будут базироваться в Нижнем Новгороде. «Альбиселесте» разместятся в подмосковных Бронницах, а британцы — в Репине и Зеленогорске (Ленинградская область).

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. В Нижнем Новгороде будут сыграны 6 матчей турнира, включая встречи группового турнира Аргентина — Хорватия (21 июня) и Англия — Панама (24 июня).

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