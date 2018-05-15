Свищев: Россия будет рада видеть украинских болельщиков на ЧМ-2018

Во вторник министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter призвал украинских граждан воздержаться от поездки на чемпионат мира по футболу в Россию, сославшись на то, что «провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена».

«Если глава внешнеполитического ведомства Украины так уверенно говорит о том, что провокации гарантированы, а безопасность болельщиков в России никем не обеспечивается, то, конечно, первым делом в голову приходит вопрос — а не сам ли он собирается эти провокации организовывать? — сказал Свищев. — В прошлом году в России прошел Кубок конфедераций, и никаких проблем с безопасностью на этом турнире не было. Десятки тысяч иностранных болельщиков остались в восторге от России и того теплого приема, который ждал их в нашей стране».

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«Запрещать украинским болельщикам ехать в Россию на чемпионат мира и глупо, и преступно, ведь между Россией и Украиной есть давние культурные и семейные связи, традиции, — продолжил Свищев. — Чемпионата мира любители футбола, в том числе и на Украине, ждали много лет, а теперь им запрещают посетить турнир, где сыграют все лучшие футболисты планеты. Может, такие запреты со стороны Украины — это просто месть, глупая злость и зависть из-за то, что их команда не смогла отобраться на чемпионат мира?».

«Так или иначе, в России всегда будут рады видеть украинских болельщиков, пусть приезжают на спортивный праздник», — подытожил чиновник.