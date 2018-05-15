Объявлен расширенный состав сборной Панамы по футболу на ЧМ-2018

На групповом этапе турнира сборная Панамы сыграет в группе G с командами Бельгии (18 июня), Англии (24 июня) и Туниса (28 июня).
Полностью состав панамской команды выглядит следующим образом:
вратари: Хосе Кальдерон («Чоррильо»), Хайме Пенедо («Динамо» Бухарест, Румыния), Алекс Родригес («Сан-Франциско», США);.
защитники: Асмахар Ариано («Патриотас», Колумбия), Фелипе Балой («Мунисипаль», Гватемала), Харольд Каммингс («Сан-Хосе Эрткуэйкс», США), Эрик Давис («Дунайска Стреда», Словакия), Фидель Эскобар («Нью-Йорк Ред Буллз», США), Адольфо Мачадо («Хьюстон Динамо», США), Михаэль Мурильо («Нью-Йорк Ред Буллз», США), Луис Овалле («Олимпия», Гондурас), Франсиско Паласиос («Сан-Франсиско»), Ричард Перальта («Флианса»), Роман Торрес («Сиэтл Саундерс», США);.
полузащитники: Рикардо Авила («Гент», Бельгия), Эдгар Барсенас («Тапачула», Мексика), Рикардо Буйтраго («Мунисипаль», Перу), Мигель Камарго («Универсидад Сан-Мартин», Перу), Адальберто Карраскилья («Тауро»), Армандо Купер («Универсидад де Чили», Чили), Анибаль Годой («Сан-Хосе Эрткуэйкс», США), Габриэль Гомес («Букараманга», Колумбия), Хосе Гонсалес («Унион Комерсио», Перу), Кристиан Мартинес («Коламбус Крю», США), Валентин Пиментель («Пласа Амадор»), Альберто Кинтеро («Университарио», Перу), Хосе Луис Родригес («Гент», Бельгия);.
нападающие: Абдиель Арройо («Алахуэленсе», Коста-Рика), Роландо Блэкберн («Чоррильо»), Исмаэль Диас («Депортиво», Испания), Хосе Фахардо («Индепендьенте Чоррера»), Роберто Нурсе («Минерос де Сакатекас», Мексика), Блас Перес («Мунисипаль», Гватемала), Луис Техада («Спорт Бойз», Перу), Габриэль Торрес («Уачипато», Чили).