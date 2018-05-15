Схема движения транспорта изменится вблизи стадионов в Москве в период ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Москве будут задействованы два стадиона — “Лужники” и “Спартак”. В соответствии с требованиями FIFА, чтобы упорядочить движение транспорта и организовать необходимые по стандарту пешеходные зоны, часть улиц вокруг спортивных объектов будет перекрыта. Местные жители, получившие пропуск в префектуре ЦАО, ЗАО и СЗАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений», — сказали в пресс-службе, отметив, что подробная информация обо всех ограничениях опубликована на Едином транспортном портале.

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Как поменяется схема движения вблизи «Лужников»

С 1 июня по 15 июля около стадиона изменят схему движения около двадцати улиц и их участков. Односторонними станут, в частности, участки улиц Хользунова, Малая Пироговская, Усачева, Лужники, двусторонними — участки улиц 2-я и 3-я Фрунзенская улица, 2-го переулка Тружеников, Трубецкая, участок дублера Фрунзенской набережной. На всем протяжении двусторонними станут переулки Льва Выготского, Малый Саввинский, Усачевский.

За день до проведения и в дни матчей — 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 30 июня, а также 1, 10, 11, 14, 15 июля — в связи с организацией пешеходной зоны будет закрыт проезд по участкам улиц Доватора, Ефремова, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, в также по участку Проектируемого проезда № 2309.

«За день до проведения и в дни матчей автомобилям будет запрещено выезжать на Лужнецкий проезд, Новодевичью набережную, Ростовскую набережную, Саввинскую набережную, улицу Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта)», — отметили в пресс-службе.

В эти же дни будет запрещено выезжать на Абрикосовский переулок, Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улицу Савельева, Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенскую набережную, а также на участки улиц Кооперативная, 10-летия Октября, Большая Пироговская, Ефремова, Малая Пироговская, Погодинская, Усачева, Хамовнический вал.

На весь период проведения чемпионата будут закрыты для проезда улица Лужники и Лужнецкая набережная, съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Новодевичью набережную.

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Изменения вблизи стадиона «Спартак»

«В дни проведения матчей — 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля — будет запрещено движение без пропуска по следующим участкам: Волоколамский проезд, Проезд Стратонавтов, Разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик», — сообщили в департаменте транспорта, отметив, что ограничения движения будут действовать только в дни матчей.

Вместе с тем, для проезда городского транспорта с 1 июня будет введена в эксплуатацию временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековская до улицы Свободы — она будет работать ежедневно. Существующая выделенная полоса общественного транспорта в районе Тушинского тоннеля переносится из левого пролета Тушинского тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролета.

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Фестиваль болельщиков на Воробьевых горах

Ожидаются ограничения из-за проведения фестиваля болельщиков на Воробьевых горах. С 14 июня по 15 июля будет ограничено движение на улицах Косыгина, Мичуринском проспекте, Университетской площади, Университетском проспекте.

«Проезд закроют для автомобилистов, у которых не будет пропуска, на улицах Академика Самарского, Академика Хохлова, Колмогорова, Лебедева, Менделеевская, Мичуринской аллее, участке улицы Косыгина», — уточнили в пресс-службе.