Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«А что вы хотели после захвата двух судов?»: ответ РФ - Киеву
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Полина Гагарина снялась топлес на Мальдивах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Еврокубки
16.05
Марсель
Атлетико
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Смерть 32-летнего актера: Юрий Киндрат скончался в реанимации
Реакция Киева на слова об угрозах дипломатам РФ
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8Россия обыграла сборную Швейцарии
12Сборная России проиграла команде Чехии
10:30 (мск), источник: ТАСС

Схема движения транспорта изменится вблизи стадионов в Москве в период ЧМ-2018

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Схема движения транспорта изменится вблизи стадионов в Москве в период проведения чемпионата мира по футболу и фестиваля болельщиков, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Москве будут задействованы два стадиона — “Лужники” и “Спартак”. В соответствии с требованиями FIFА, чтобы упорядочить движение транспорта и организовать необходимые по стандарту пешеходные зоны, часть улиц вокруг спортивных объектов будет перекрыта. Местные жители, получившие пропуск в префектуре ЦАО, ЗАО и СЗАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений», — сказали в пресс-службе, отметив, что подробная информация обо всех ограничениях опубликована на Едином транспортном портале.

Читайте также
Фотозоны в виде футбольных мячей появятся в Москве к ЧМ-2018

Как поменяется схема движения вблизи «Лужников»

С 1 июня по 15 июля около стадиона изменят схему движения около двадцати улиц и их участков. Односторонними станут, в частности, участки улиц Хользунова, Малая Пироговская, Усачева, Лужники, двусторонними — участки улиц 2-я и 3-я Фрунзенская улица, 2-го переулка Тружеников, Трубецкая, участок дублера Фрунзенской набережной. На всем протяжении двусторонними станут переулки Льва Выготского, Малый Саввинский, Усачевский.

За день до проведения и в дни матчей — 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 30 июня, а также 1, 10, 11, 14, 15 июля — в связи с организацией пешеходной зоны будет закрыт проезд по участкам улиц Доватора, Ефремова, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, в также по участку Проектируемого проезда № 2309.

«За день до проведения и в дни матчей автомобилям будет запрещено выезжать на Лужнецкий проезд, Новодевичью набережную, Ростовскую набережную, Саввинскую набережную, улицу Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта)», — отметили в пресс-службе.

В эти же дни будет запрещено выезжать на Абрикосовский переулок, Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улицу Савельева, Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенскую набережную, а также на участки улиц Кооперативная, 10-летия Октября, Большая Пироговская, Ефремова, Малая Пироговская, Погодинская, Усачева, Хамовнический вал.

На весь период проведения чемпионата будут закрыты для проезда улица Лужники и Лужнецкая набережная, съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Новодевичью набережную.

Читайте также
Впервые в истории подавать мячи на матче открытия ЧМ будут девушки

Изменения вблизи стадиона «Спартак»

«В дни проведения матчей — 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля — будет запрещено движение без пропуска по следующим участкам: Волоколамский проезд, Проезд Стратонавтов, Разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик», — сообщили в департаменте транспорта, отметив, что ограничения движения будут действовать только в дни матчей.

Вместе с тем, для проезда городского транспорта с 1 июня будет введена в эксплуатацию временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековская до улицы Свободы — она будет работать ежедневно. Существующая выделенная полоса общественного транспорта в районе Тушинского тоннеля переносится из левого пролета Тушинского тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролета.

Читайте также
We speak English: в московском метро готовятся к чемпионату мира

Фестиваль болельщиков на Воробьевых горах

Ожидаются ограничения из-за проведения фестиваля болельщиков на Воробьевых горах. С 14 июня по 15 июля будет ограничено движение на улицах Косыгина, Мичуринском проспекте, Университетской площади, Университетском проспекте.

«Проезд закроют для автомобилистов, у которых не будет пропуска, на улицах Академика Самарского, Академика Хохлова, Колмогорова, Лебедева, Менделеевская, Мичуринской аллее, участке улицы Косыгина», — уточнили в пресс-службе.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Что Медведева сказала новому тренеру про Тутберидзе
Английским фанатам рассказали, на что русские могут сильно обидеться
Россия против Швеции: зачет для Воробьева
СМИ: ЦСКА намерен подписать контракт с Марио Балотелли
Невероятный гол Макдэвида спас Канаду от позора на ЧМХ (видео)
Кубок Стэнли. Игорная столица мира сходит с ума от хоккея
Месси возглавил рейтинг самых эффективных игроков лиг в Европе
Источник: Жорже Мендеш предлагает «Зениту» тренера «Шахтера»
СМИ: «Челси» начнет переговоры с Почеттино в случае ухода Конте
Новости
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь