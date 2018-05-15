Фернандеш и Эдер попали в расширенную заявку сборной Португалии на ЧМ-2018

В список из 35 человек вошли 16 чемпионов Европы 2016 года, в том числе пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду из мадридского «Реала». В состав попали два игрока Российской футбольной премьер-лиги — футболисты «Локомотива» Мануэл Фернандеш и Эдер. Отмечается, что окончательная заявка из 23 футболистов будет озвучена уже 17 мая.