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07:57 (мск), источник: ТАСС

Фернандеш и Эдер попали в расширенную заявку сборной Португалии на ЧМ-2018

ТАСС, 15 мая. Тренерский штаб сборной Португалии по футболу во главе с Фернанду Сантушем обнародовал расширенный список игроков для участия в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Португальской футбольной федерации.

Источник: РИА "Новости"

В список из 35 человек вошли 16 чемпионов Европы 2016 года, в том числе пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду из мадридского «Реала». В состав попали два игрока Российской футбольной премьер-лиги — футболисты «Локомотива» Мануэл Фернандеш и Эдер. Отмечается, что окончательная заявка из 23 футболистов будет озвучена уже 17 мая.

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Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Антони Лопеш («Лион», Франция), Бету («Гёзтепе», Турция), Руй Патрисиу («Спортинг»);.

защитники: Антунеш («Хетафе», Испания), Бруну Алвеш («Рейнджерс», Шотландия), Седрик Суареш («Саутгемптон», Англия), Жуан Канселу («Интер», Италия), Жозе Фонте («Далянь Ифан», Китай), Луиш Нету («Фенербахче», Португалия), Мариу Руи («Наполи», Италия), Нелсон Семеду («Барселона», Испания), Пепе («Бешикташ», Турция), Рафаэл Геррейру («Боруссия», Дортмунд, Германия), Рикарду Перейра («Порту»), Роланду («Марсель», Франция), Рубен Диас («Бенфика»);.

полузащитники: Мануэл Фернандеш («Локомотив», Россия), Адриен Силва («Лестер», Англия), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоау Мариу («Вест Хэм», Англия), Жоау Моутинью («Монако»), Рубен Невиш («Вулверхэмптон», Англия), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Спортинг»);.

нападающие: Эдер («Локомотив», Россия), Андре Силва («Милан», Италия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), Гонсалу Гедеш («Валенсия», Испания), Нани («Лацио», Италия), Паулиньо («Брага»), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция), Маркуш Лопеш («Монако»).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии сыграет в группе В с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, «Лужники») и Ирана (25 июня, Саранск).

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