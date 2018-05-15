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01:35 (мск), источник: Р-Спорт

Фалькао включен в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2018

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Нападающий «Монако» Фалькао вошел в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Колумбии.

Источник: Reuters

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Сборная Колумбии на групповом этапе сыграет с командами Сенегала, Польши и Японии.

Расширенный состав сборной Колумбии выглядит следующим образом:

вратари — Давид Оспина («Арсенал», Англия), Камило Варгас («Депортиво Кали»), Иван Арболеда («Банфилд», Аргентина), Хосе Куадрадо («Онсе Кальдас»);.

защитники — Давинсон Санчес («Тоттенхэм», Англия), Сантьяго Ариас (ПСВ, Нидерланды), Фрэнк Фабра («Бока Хуниорс», Аргентина), Кристиан Сапата («Милан», Италия), Йерри Мина («Барселона», Испания), Хоан Мохика («Жирона», Испания), Бернардо Эспиноса («Жирона», Испания), Оскар Мурильо («Пачука», Мексика), Фарид Диас («Олимпия», Парагвай), Стефан Медина («Монтеррей», Мексика), Вильям Тесильо («Леон», Мексика);.

полузащитники — Хамес Родригес («Бавария», Германия), Карлос Санчес («Эспаньол», Испания), Вилмар Барриос, Эдвин Кардона, Себастьян Перес (все — «Бока Хуниорс», Аргентина), Джефферсон Лерма («Леванте», Испания), Джованни Морено («Шанхай Шеньхуа», Китай), Матеус Урибе («Америка», Мексика), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт», Аргентина), Абель Агилар («Депортиво Кали»), Хуан Куадрадо («Ювентус», Италия), Густаво Куэльяр («Фламенго», Бразилия);.

нападающие — Фалькао («Монако»), Дуван Сапата («Сампдория», Италия), Хосе Искьердо («Брайтон», Англия), Карлос Бакка («Вильярреал», Испания), Луис Муриэль («Севилья», Испания), Мигель Борха («Палмейрас», Бразилия), Йимми Хара, Теофило Гутьеррес (оба — «Атлетико Хуниор»).

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