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01:39 (мск), источник: Газета.Ру

Три футболиста РФПЛ попали в расширенный список сборной Ирана на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш определился с предварительным составом футболистов для подготовки к чемпионату мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

Источник: РИА "Новости"

В число приглашенных футболистов вошли три игрока чемпионата России — форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун, полузащитник пермского «Амкара» Саид Эзатолахи и защитник грозненского «Ахмата» Милад Мохаммади.

Вратари: Алиреза Бейранванд («Персеполис»), Сайед Хоссейн Хоссейни («Эстегляль»), Рашид Мазахери («Зоб Ахан»), Амир Абедзаде («Маритиму», Португалия);.

Защитники: Рамин Резаэян («Остэнде», Бельгия), Вурия Гафури («Эстегляль»), Стивен Бейташур («Лос-Анджелес», США), Джаляль Хоссейни («Персеполис»), Мохаммед Реза Ханзаде («Падиде»), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Садд», Катар), Мохаммад Ансари («Персеполис»), Педжман Монтазери («Эстегляль»), Маджид Хоссейни («Эстегляль»), Милад Мохаммади («Ахмат», Россия), Омид Нурафкан («Эстегляль»), Саид Агали («Сепахан»), Рузбех Чешми («Эстегляль»);.

Полузащитники: Саид Эзатолахи («Амкар», Россия), Масуд Шоджаи (АЕК, Греция), Ахмад Абдуллахзаде («Фулад»), Саман Годдос («Эстерсунд», Швеция), Мехди Тораби («Сайпа»), Ашкан Дежага («Ноттингем Форест», Англия), Омид Эбрахими («Эстегляль»), Эхсан Хаджсафи («Олимпиакос», Греция), Али Карими («Сепахан»), Соруш Рафиэи («Аль-Хор», Катар), Али Голизаде («Сайпа»), Вахид Амири («Персеполис»);.

Нападающие: Алиреза Джаханбахш (АЗ «Алкмар», Нидерланды), Карим Ансарифард («Олимпиакос», Греция), Мехди Тареми (Аль-Гарафа, Катар), Сердар Азмун («Рубин», Россия), Реза Гучаннеджад («Херенвен», Нидерланды), Кавех Резаи («Шарлеруа», Бельгия).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Ирана встретится с командами Марокко, Испании и Португалии.

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