Три футболиста РФПЛ попали в расширенный список сборной Ирана на ЧМ-2018

В число приглашенных футболистов вошли три игрока чемпионата России — форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун, полузащитник пермского «Амкара» Саид Эзатолахи и защитник грозненского «Ахмата» Милад Мохаммади.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Ирана встретится с командами Марокко, Испании и Португалии.