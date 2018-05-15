ФИФА запросила дополнительную информацию о дисквалификации саудовского судьи ЧМ-2018

Судья Аль-Мирдаси был пожизненно дисквалифицирован SAFF за участие в договорных матчах, о чем в понедельник сообщила пресс-служба организации. Аль-Мирдаси ранее был включен в список арбитров для работы на чемпионате мира 2018 года в России.

«ФИФА отметила информацию о том, что Аль-Мирдаси якобы был отстранен на всю жизнь от всех футбольных мероприятий Федерации футбола Саудовской Аравии. ФИФА запросила дополнительную информацию от SAFF, прежде чем давать какие- либо дальнейшие комментарии», — сообщили в пресс-службе организации.

Как отмечалось в сообщении SAFF, Аль-Мирдаси связался с представителем одного из финалистов Кубка короля (клубный турнир в Саудовской Аравии) и потребовал денежное вознаграждение в обмен на его помощь для победы в матче. После данного инцидента арбитр был отстранен от работы на игре и взят под арест.