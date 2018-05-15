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01:02 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной Перу Герреро пропустит ЧМ-2018 из-за дисквалификации

ТАСС, 14 мая. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение увеличить срок дисквалификации нападающего сборной Перу по футболу Паоло Герреро до 14 месяцев, в результате чего форвард пропустит чемпионат мира 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба суда.

3 ноября 2017 года Герреро был отстранен Международной федерацией футбола (ФИФА) на 30 дней после того, как стало известно, что допинг-проба футболиста, сданная после матча квалификационного турнира чемпионата мира со сборной Аргентины (0:0) 6 октября, дала положительный результат на запрещенные вещества. Позднее СМИ сообщили, что в организме футболиста были обнаружены следы кокаина. В декабре ФИФА приняла решение дисквалифицировать его на один год, однако игрок подал апелляцию, которая была частично удовлетворена, в итоге срок дисквалификации составил шесть месяцев.

Позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в CAS. WADA требовало дисквалифицировать футболиста на срок от одного до двух лет. CAS частично удовлетворил апелляцию WADA и увеличил срок отстранения 34-летнего футболиста до 14 месяцев.

Герреро провел за сборную Перу 83 матча, в которых забил 32 гола, что является лучшим результатом в истории команды.

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