Футболист сборной Перу Герреро пропустит ЧМ-2018 из-за дисквалификации

3 ноября 2017 года Герреро был отстранен Международной федерацией футбола (ФИФА) на 30 дней после того, как стало известно, что допинг-проба футболиста, сданная после матча квалификационного турнира чемпионата мира со сборной Аргентины (0:0) 6 октября, дала положительный результат на запрещенные вещества. Позднее СМИ сообщили, что в организме футболиста были обнаружены следы кокаина. В декабре ФИФА приняла решение дисквалифицировать его на один год, однако игрок подал апелляцию, которая была частично удовлетворена, в итоге срок дисквалификации составил шесть месяцев.