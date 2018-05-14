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23:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ельцин едет в Россию: Коста-Рика огласила заявку на ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики огласила заявку на чемпионат мира-2018. В нее вошли шесть игроков национального чемпионата и 17 легионеров. В число 23 футболистов вошел и хавбек «Лозанны» Ельцин Техеда, названный в честь первого президента России Бориса Ельцина.

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Вратари: Кейлор Навас («Реал», Испания), Парик Пембертон («Алахуэленсе»), Леонель Морейра («Эредиано»).

Защитники: Кристиан Гамбоа («Селтик», Шотландия), Ян Смит («Норчепинг», Швеция), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити», США), Брайан Овьедо («Сандерленд», Англия), Оскар Дуарте («Эспаньол», Испания), Джанкарло Гонсалес («Болонья», Италия), Франсиско Кальво («Миннесота Юнайтед», MLS), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс», MLS), Джонни Акоста («Агилас», Колумбия).

Полузащитники: Давид Гусман («Портленд Тимберз», MLS), Ельцин Техеда («Лозанна», Швейцария), Сельсо Борхес («Депортиво», Испания), Рэндалл Асофейфа («Эредиано»), Родни Уоллас («Нью-Йорк Сити», MLS), Брайан Руис («Спортинг», Португалия), Даниэль Колиндрес, Кристиан Боланьос (оба — «Саприсса»).

Нападающие: Хоан Венегас («Саприсса»), Джоэл Кэмпбелл («Бетис», Испания), Марко Уренья (ФК «Лос-Анджелес», MLS).

Коста-Рика на ЧМ-2018 сыграет в группе с Сербией (17 июня, Самара), Бразилией (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарией (27 июня, Нижний Новгород).

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