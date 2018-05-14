Ельцин едет в Россию: Коста-Рика огласила заявку на ЧМ-2018
Сборная
Сборная
Вратари: Кейлор Навас («Реал», Испания), Парик Пембертон («Алахуэленсе»), Леонель Морейра («Эредиано»).
Защитники: Кристиан Гамбоа («Селтик», Шотландия), Ян Смит («Норчепинг», Швеция), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити», США), Брайан Овьедо («Сандерленд», Англия), Оскар Дуарте («Эспаньол», Испания), Джанкарло Гонсалес («Болонья», Италия), Франсиско Кальво («Миннесота Юнайтед», MLS), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс», MLS), Джонни Акоста («Агилас», Колумбия).
Полузащитники: Давид Гусман («Портленд Тимберз», MLS), Ельцин Техеда («Лозанна», Швейцария), Сельсо Борхес («Депортиво», Испания), Рэндалл Асофейфа («Эредиано»), Родни Уоллас («Нью-Йорк Сити», MLS), Брайан Руис («Спортинг», Португалия), Даниэль Колиндрес, Кристиан Боланьос (оба — «Саприсса»).
Нападающие: Хоан Венегас («Саприсса»), Джоэл Кэмпбелл («Бетис», Испания), Марко Уренья (ФК «Лос-Анджелес», MLS).