Ельцин едет в Россию: Коста-Рика огласила заявку на ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики огласила заявку на чемпионат мира-2018. В нее вошли шесть игроков национального чемпионата и 17 легионеров. В число 23 футболистов вошел и хавбек «Лозанны» Ельцин Техеда, названный в честь первого президента России Бориса Ельцина.