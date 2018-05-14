Маркес включен в расширенный состав сборной Мексики по футболу на ЧМ-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

На счету 39-летнего Маркеса, ныне выступающего за мексиканский «Атлас», участие в четырех мировых первенствах. Он является единственным футболистом в истории, который был капитаном команды на четырех чемпионатах мира. В случае попадания в окончательный состав на турнир 2018 года он может повторить рекорд по количеству участия в чемпионатах мира, сравнявшись с соотечественником Антонио Карбахалем и немцем Лотаром Маттеусом.

При этом он не сможет догнать рекордсмена по числу игр в финальных турнирах чемпионатов мира Маттеуса. На счету немца 25 матчей, в активе Маркеса на данный момент 16 игр, на чемпионате мира команда может провести максимум семь матчей. Ранее Маркес, который в сборной выступает на позиции полузащитника, заявил, что после предстоящего мирового первенства завершит карьеру. Всего с 1997 года он провел 143 игры за национальную команду.

В расширенный состав сборной Мексики также вошли:

вратари — Хесус Корона («Крус Асуль»), Альфредо Талавера («Толука») и Гильермо Очоа («Стандард», Бельгия);.

защитники — Эдсон Альварес («Америка»), Освальдо Аланис («Чивас»), Нестор Араухо («Сантос Лагуна»), Уго Айяла («Тигрес»), Хесус Гальярдо (УНАМ), Мигель Лаюн («Севилья», Испания), Эктор Морено («Реал Сосьедад», Испания), Диего Рейес («Порту», Португалия), Карлос Сальседо («Айнтрахт», Германия, Франкфурт-на-Майне), Хесус Корона («Порту»), Юрген Дамм («Тигрес»).

полузащитники — Марко Фабиан («Айнтрахт»), Хонатан дос Сантос, Джовани дос Сантос (оба — «Лос-Анджелес Гэлакси», США), Андрес Гуардадо («Бетис», Испания), Эрик Гутьеррес («Пачука»), Эктор Эррера («Порту»), Хесус Молина («Монтеррей»), Рафаэль Маркес («Атлас»);.

нападающие — Хавьер Акино («Тигрес»), Хавьер Эрнандес («Вест Хэм», Англия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Ирвинг Лосано (ПСВ, Нидерланды), Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»).

Окончательные составы участники ЧМ-2018 должны огласить до 4 июня.