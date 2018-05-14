Муса и Идову вошли в расширенный состав сборной Нигерии на ЧМ-2018 по футболу

Права на Мусу принадлежат английскому «Лестеру», вторую часть сезона-2017/18 он провел в ЦСКА на правах аренды. В составе сборной Нигерии он провел 65 матчей и забил 13 мячей. Идову, который также имеет российское гражданство, дебютировал в составе нигерийской национальной команды в ноябре прошлого года, он провел в ее составе два матча, отметившись одним голом.
Полностью расширенный состав сборной Нигерии, в который вошли 30 игроков, выглядит следующим образом:
вратари — Икечукву Эзенва («Эньимба»), Фрэнсис Узохо («Депортиво», Испания), Даниэль Акпейи («Чиппа Юнайтед», ЮАР), Деле Аджибойе («Плато Юнайтед»);.
защитники — Абдуллахи Шеху, Уильям Трост-Эконг (оба — «Бурсаспор», Турция), Тайрон Эбейи («Ден Хааг», Нидерланды), Олаолува Аина («Халл», Англия), Элдерсон Эчиеджиле («Серкль Брюгге», Бельгия), Брайан Идову («Амкар», Россия), Чидози Авазьем («Нант», Франция), Леон Юалогун («Майнц», Германия), Кеннет Омеруо («Касымпаша», Турция), Стивен Эзе («Локомотив», Болгария);.
полузащитники — Джон Оби Микел («Тяньцзинь Тэда», Китай), Оджени Онази («Трабзонспор», Турция), Уилфрид Ндиди («Лестер», Англия), Огенекаро Этебо («Лас-Пальмас», Испания), Джон Огу («Хапоэль», Беэр-Шева, Израиль), Уче Агбо («Стандард», Бельгия), Джоель Оби («Торино», Италия), Микел Агу («Бурсаспор», Турция);.
нападающие — Ахмед Муса (ЦСКА, Россия), Келечи Ихеначо («Лестер», Англия), Мойзес Симон («Гент», Бельгия), Виктор Мозес («Челси», Англия), Одион Игало («Чанчунь Ятай», Китай), Алекс Ивоби («Арсенал», Англия), Нванкво Симеон («Кротоне», Италия), Джуниор Локоса («Кано Пилларс»).
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Нигерии сыграет в группе D с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт- Петербург).