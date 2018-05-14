Муса и Идову вошли в расширенный состав сборной Нигерии на ЧМ-2018 по футболу

Права на Мусу принадлежат английскому «Лестеру», вторую часть сезона-2017/18 он провел в ЦСКА на правах аренды. В составе сборной Нигерии он провел 65 матчей и забил 13 мячей. Идову, который также имеет российское гражданство, дебютировал в составе нигерийской национальной команды в ноябре прошлого года, он провел в ее составе два матча, отметившись одним голом.