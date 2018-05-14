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21:32 (мск), источник: ТАСС

Неймар вошел в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 14 мая. Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар вошел в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из испанской «Барселоны» за рекордные €222 млн. Он является двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом Франции, обладателем Кубка французской лиги и Кубка Франции.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии (Ростов-на-Дону, 17 июня), Коста-Рики (Санкт-Петербург, 22 июня) и Сербии (Москва, стадион «Спартак», 27 июня).

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Полностью состав бразильской национальной команды из 23 человек выглядит следующим образом:

вратари: Алиссон («Рома», Италия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Кассио («Коринтианс»);.

защитники: Данило («Манчестер Сити», Англия), Фагнер («Коринтианс»), Марсело («Реал», Испания), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Тиаго Силва, Маркиньос (оба — ПСЖ, Франция), Миранда («Интер», Италия), Педро Жеромел («Гремио»);.

полузащитники: Каземиро («Реал», Испания), Фернандиньо («Манчестер Сити», Англия), Паулиньо, Филиппе Коутиньо (оба — «Барселона», Испания), Фред («Шахтер», Украина), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань», Китай), Виллиан («Челси», Англия), Дуглас Коста («Ювентус», Италия);.

нападающие: Неймар (ПСЖ, Франция), Тайсон («Шахтер», Украина), Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Англия).

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