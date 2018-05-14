Игнашевич заявил, что приложит все силы, чтобы помочь сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее стало известно, что 38-летний Игнашевич вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира вместо травмированного защитника «Рубина» Руслана Камболова. Игнашевич в прошлом году объявил о завершении выступлений в национальной команде.

«Вчера уже после матча с “Анжи” мне позвонил главный тренер сборной России Станислав Черчесов и предложил встретиться, — сказал Игнашевич. — Мы обсудили вероятность моего возвращения в команду, если травма не позволит принять участие в сборе Руслану Камболову. Сегодня эта информация получила подтверждение, и я дал согласие».

«Безусловно, предложение Черчесова, с которым мы были на связи, стало неожиданным. Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира, который тем более пройдет в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде», — добавил футболист.