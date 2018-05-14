Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно
Как выглядят мельницы в разных странах (фото)
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Мариуполь1
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Советник Порошенко: "Мы окружены, защищаться нам нечем"
Евровидение: Почему Киркоров обиделся на Беларусь
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Сергей Игнашевич вызван в сборную России по футболу
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
На что живет королевская семья Великобритании
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8Россия обыграла сборную Швейцарии
18Российские хоккеисты обыграли сборную Словакии
20:44 (мск), источник: ТАСС

Игнашевич заявил, что приложит все силы, чтобы помочь сборной России на ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 14 мая. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Игнашевич заявил, что приложит все силы для того, чтобы помочь сборной России на предстоящем чемпионате мира. Слова футболиста приводит пресс-служба команды.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее стало известно, что 38-летний Игнашевич вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира вместо травмированного защитника «Рубина» Руслана Камболова. Игнашевич в прошлом году объявил о завершении выступлений в национальной команде.

Читайте также
Этот состав сборной — правильный, но у нас всё равно есть 5 вопросов

«Вчера уже после матча с “Анжи” мне позвонил главный тренер сборной России Станислав Черчесов и предложил встретиться, — сказал Игнашевич. — Мы обсудили вероятность моего возвращения в команду, если травма не позволит принять участие в сборе Руслану Камболову. Сегодня эта информация получила подтверждение, и я дал согласие».

«Безусловно, предложение Черчесова, с которым мы были на связи, стало неожиданным. Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира, который тем более пройдет в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде», — добавил футболист.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Что Медведева сказала новому тренеру про Тутберидзе
Английским фанатам рассказали, на что русские могут сильно обидеться
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Сергей Игнашевич вызван в сборную России по футболу
Поветкин сохранил третью строчку рейтинга WBC
Тренер Жулин: Загитовой придется сделать шаг назад
Тарасова поделилась ожиданиями от работы Медведевой с Орсером
Вратарь сборной РФ: В первом периоде со словаками было тяжело
Два 4-кратных олимпийских чемпиона поборются за пост главы ОКР
Новости
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
На YouTube появилась долгожданная функция В официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь