Паредес вошел в расширенный состав сборной Аргентины на чемпионат мира

Павлюченко: Хочу победы Месси на ЧМ-2018, из-за него даже за «Барсу» переживаю

Напомним, чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Аргентина на групповом этапе сыграет с Нигерией, Исландией и Хорватией.