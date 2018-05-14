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20:05 (мск), источник: Советский спорт

Паредес вошел в расширенный состав сборной Аргентины на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал игроков, которые будут готовиться к чемпионату мира-2018.

Источник: Reuters

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Вилли Кабальеро («Челси»), Франко Армани (Ривер Плейт);.

Защитники: Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Херман Пеццелья («Бетис»), Кристиан Ансальди («Торино»), Рамиро Фунес Мори («Эвертон»), Федерико Фасио («Рома»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Маркос Акунья («Спортинг»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Николас Тальяфико («Аякс»), Габриэль Меркадо («Севилья»);.

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Полузащитники: Пабло Перес («Бока Хуниорс»), Адриан Сентурион («Расинг»), Максимилиано Меса («Индепендьенте»), Гидо Писарро («Севилья»), Энцо Перес («Ривер Плейт»), Родриго Батталья («Спортинг»), Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун»), Леандро Паредес («Зенит»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»), Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба — «ПСЖ»), Лукас Биглия («Милан»), Эвер Банега («Севилья»);.

Нападающие: Гонсало Игуаин, Пауло Дибала (оба — «Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Диего Перотти («Рома»), Кристиан Павон («Бока Хуниорс»), Лаутаро Мартинес («Расинг Авельянеда»), Мауро Икарди («Интер»).

Напомним, чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Аргентина на групповом этапе сыграет с Нигерией, Исландией и Хорватией.

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