Впервые в истории подавать мячи на матче открытия ЧМ будут девушки

Впервые в истории подавать мячи на матче открытия ЧМ будет женская футбольная команда. Конкурс выиграли «Кадеты» из города Агрыз республики Татарстан.



ЧМ-2018 откроется матчем Россия — Саудовская Аравия 14 июня.



Шанс стать подающими мячи на матче открытия получили команды игроков-любителей в возрасте от 13 до 16 лет, которые зарегистрировались на участие во всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola» в 2018 году. Члены экспертного жюри из представителей Coca-Cola и организаторов «Кожаного мяча» отобрали 10 наиболее вдохновляющих публикаций, а победителей определили игроки сборной России по футболу.