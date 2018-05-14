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17:57 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Впервые в истории подавать мячи на матче открытия ЧМ будут девушки

За месяц до начала чемпионата мира по футболу Coca-Cola объявила результаты всероссийского конкурса на роль подающих мячи в первом матче мирового первенства.

Впервые в истории подавать мячи на матче открытия ЧМ будет женская футбольная команда. Конкурс выиграли «Кадеты» из города Агрыз республики Татарстан.

ЧМ-2018 откроется матчем Россия — Саудовская Аравия 14 июня.

Шанс стать подающими мячи на матче открытия получили команды игроков-любителей в возрасте от 13 до 16 лет, которые зарегистрировались на участие во всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola» в 2018 году. Члены экспертного жюри из представителей Coca-Cola и организаторов «Кожаного мяча» отобрали 10 наиболее вдохновляющих публикаций, а победителей определили игроки сборной России по футболу.

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