Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Впервые в истории подавать мячи на матче открытия ЧМ будут девушки
За месяц до начала чемпионата мира по футболу
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За месяц до начала чемпионата мира по футболу
Впервые в истории подавать мячи на матче открытия ЧМ будет женская футбольная команда. Конкурс выиграли «Кадеты» из города Агрыз республики Татарстан.
ЧМ-2018 откроется матчем Россия — Саудовская Аравия 14 июня.
Шанс стать подающими мячи на матче открытия получили команды