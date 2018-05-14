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15:43 (мск), источник: Р-Спорт

В расширенный состав сборной Дании на ЧМ-2018 вошли шесть игроков АПЛ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Девять игроков, представляющих английские футбольные клубы, вошли в расширенный состав сборной Дании на чемпионат мира в России, сообщается на официальном сайте Датского футбольного союза.

Источник: AP 2018

В состав вошли 35 человек. Сборная Дании на ЧМ-2018 сыграет в группе С с командами Франции, Австралии и Перу.

вратари: Каспер Шмейхель («Лестер», Англия), Фредерик Рённов («Брондбю»), Йонас Лёссль («Хаддерсфилд Таун», Англия), Йеспер Хансен («Миттьюлланн»);.

защитники: Симон Кьер («Севилья», Испания), Андреас Бьеланн, Хенрик Дальсгор (оба — «Брентфорд», Англия), Матиас Йоргенсен («Хаддерсфилд Таун», Англия), Андреас Кристенсен («Челси», Англия), Йенс Ларсен («Удинезе», Италия), Риза Дурмиси («Бетис», Испания), Янник Вестергор («Боруссия» (Мёнхенгладбах), Германия), Николай Бойлесен, Петер Анкерсен (оба — «Копенгаген»), Йонас Кнудсен («Ипсвич Таун», Англия);.

полузащитники: Кристиан Эриксен («Тоттенхэм», Англия), Томас Дилэйни («Вердер», Германия), Уильям Квист («Копенгаген), Лассе Шёне («Аякс», Нидерланды), Лукас Лерагер («Бордо», Франция), Мике Йенсен («Русенборг»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Саутгемптон», Англия), Микаэль Крон-Дели («Депортиво», Испания), Даниэль Васс («Сельта», Испания), Матиас Йенсен («Нордшелланд»);.

нападающие: Николай Йоргенсен («Фейенорд», Нидерланды), Андреас Корнелиус («Аталанта», Италия), Никлас Бендтнер («Русенборг»), Пионе Систо («Сельта», Испания), Виктор Фишер, Роберт Сков (оба — «Копенгаген»), Юссуф Поульсен («Лейпциг», Германия), Мартин Брейтуэйт («Бордо», Франция), Каспер Дольберг («Аякс», Нидерланды), Кеннет Зохоре («Кардифф Сити», Уэльс).

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Дания
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