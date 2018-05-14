В расширенный состав сборной Дании на ЧМ-2018 вошли шесть игроков АПЛ

В состав вошли 35 человек. Сборная Дании на ЧМ-2018 сыграет в группе С с командами Франции, Австралии и Перу.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.