Чорлука и Пашалич вошли в расширенный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

В понедельник был объявлен расширенный список игроков, в который вошли 32 человека.
Пашалич в сезоне-2017/18 выступал за московский «Спартак» на правах аренды. Полностью состав выглядит следующим образом:
вратари — Даниел Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент», Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб), Карло Летица («Хайдук»);.
защитники — Ведран Чорлука («Локомотив», Россия), Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Иван Стринич («Сампдория», Италия), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Йосип Пиварич («Динамо», Киев, Украина), Тин Едвай («Байер», Германия), Матей Митрович («Брюгге», Бельгия), Борна Баришич («Осиек»), Зоран Нижич («Хайдук»), Дуе Чалета-Цар («Зальцбург», Австрия), Борна Соса («Динамо»);.
полузащитники — Лука Модрич, Матео Ковачич (оба — «Реал», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Милан Бадель («Фиорентина», Италия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Марко Рог («Наполи», Италия), Марио Пашалич («Спартак», Россия), Филип Брадарич («Риека»);.
нападающие — Марио Манджукич («Ювентус», Италия), Иван Перишич («Интер», Италия), Никола Калинич («Милан», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Марко Пьяца («Шальке», Германия), Анте Ребич («Айнтрахт», Франкфурт, Германия), Дуе Чоп («Стандард», Бельгия), Иван Сантини («Кан», Франция).
Окончательный состав команды будет объявлен не позднее 4 июня. Хорваты на групповой стадии чемпионата мира сыграют со сборными Исландии, Аргентины и Нигерии.