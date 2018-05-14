Чорлука и Пашалич вошли в расширенный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

Чорлука и Пашалич вошли в расширенный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука и полузащитник Марио Пашалич включены в расширенный состав сборной Хорватии на чемпионат мира, который пройдет в России, сообщается на официальной странице Хорватского футбольного союза (HNS) в микроблоге в Twitter.