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14:30 (мск), источник: ТАСС

Первая открытая тренировка сборной Испании по футболу пройдет в Краснодаре 8 июня

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Сборная Испании 8 июня проведет первую открытую тренировку в Краснодаре, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу. Об этом в понедельник сообщил заместитель главы администрации Краснодарского края Николай Долуда на встрече с делегацией посольства Испании в РФ.

Источник: Reuters

«Первая сборная, которую мы ждем — это сборная Испании, она прибудет 7 июня. И уже огромное число жителей Краснодара хочет посетить открытую тренировку команды, которая пройдет 8 июня», — сказал Долуда.

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Он также отметил, что матч группового этапа ЧМ-2018 между командами Испании и Португалии вызвал колоссальный интерес. Ранее глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что распроданы все билеты на игру, которая пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.

Мэр города Евгений Первышов напомнил, что в феврале молодежная команда мадридского «Реала» в рамках Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сыграла со сверстниками из ФК «Краснодар» на поле краснодарского клуба. Матч вызвал большой интерес — все билеты были раскуплены, игру посетили 35 тыс. человек. Также в Краснодаре прошел матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Испании. «У нас есть опыт работы с болельщиками и командами из Испании», — подчеркнул Первышов.

Посол Испании Игнасио Ибаньес Рубио сообщил, что остался доволен осмотренным ранее стадионом «Фишт», а также рассказал, что во время чемпионата мира в регионе будут работать сотрудники посольства, в том числе — специалист по связям с прессой. По его словам, некоторые журналисты будут находиться в Краснодаре все то время, пока в городе будет оставаться испанская сборная.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В Сочи состоятся четыре матча группового этапа турнира: Португалия — Испания (15 июня), Бельгия — Панама (18 июня), Германия — Швеция (23 июня) и Австралия — Перу (26 июня), а также встреча 1/8 финала и четвертьфинал мирового первенства.

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