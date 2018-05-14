Первая открытая тренировка сборной Испании по футболу пройдет в Краснодаре 8 июня

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«Первая сборная, которую мы ждем — это сборная Испании, она прибудет 7 июня. И уже огромное число жителей Краснодара хочет посетить открытую тренировку команды, которая пройдет 8 июня», — сказал Долуда.

Он также отметил, что матч группового этапа ЧМ-2018 между командами Испании и Португалии вызвал колоссальный интерес. Ранее глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что распроданы все билеты на игру, которая пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.

Мэр города Евгений Первышов напомнил, что в феврале молодежная команда мадридского «Реала» в рамках Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сыграла со сверстниками из ФК «Краснодар» на поле краснодарского клуба. Матч вызвал большой интерес — все билеты были раскуплены, игру посетили 35 тыс. человек. Также в Краснодаре прошел матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Испании. «У нас есть опыт работы с болельщиками и командами из Испании», — подчеркнул Первышов.

Посол Испании Игнасио Ибаньес Рубио сообщил, что остался доволен осмотренным ранее стадионом «Фишт», а также рассказал, что во время чемпионата мира в регионе будут работать сотрудники посольства, в том числе — специалист по связям с прессой. По его словам, некоторые журналисты будут находиться в Краснодаре все то время, пока в городе будет оставаться испанская сборная.