МИД ФРГ и РФ ведут переговоры о допуске Зеппельта к освещению ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

В прошлую пятницу немецкий телеканал ARD сообщил, что российская сторона отказала Зеппельту в визе, необходимой для освещения ЧМ по футболу.

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«Мы на всех уровнях, в том числе через российского посольство здесь и немецкое посольство в Москве, в российском МИД, решительно выступаем за то, чтобы это решение было изменено. Процесс переговоров был начат в выходные, мы продолжаем его сейчас с целью, чтобы это решение было изменено», — сказала Адебар.

В свою очередь, присутствующий на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, отметил, что Берлин призывает власти РФ пересмотреть решение о недопуске журналиста.

«Мы считаем эти меры, предпринятые российскими властями — о признании недействительной визы господина Зеппельта — неверными. Мы апеллируем к руководству России разрешить немецкому корреспонденту въезд для работы на ЧМ. Также и ФИФА должен выступать за это всеми возможными средствами», — заявил Зайберт.