Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Опрос: кто в вашей семье больше зарабатывает?
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Мариуполь1
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Трамп объявил шах Ирану, Россия получила миллиарды доходов
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Как подросток: Пугачева позирует в рваных джинсах и модных очках
Александр Кержаков расстался с женой
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси
8Россия обыграла сборную Швейцарии
14:24 (мск), источник: Р-Спорт

МИД ФРГ и РФ ведут переговоры о допуске Зеппельта к освещению ЧМ-2018

БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. Переговоры о допуске немецкого журналиста Хайо Зеппельта к освещению ЧМ-2018 в России ведутся на уровне МИД двух стран, заявила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Мария Адебар.

Источник: РИА "Новости"

В прошлую пятницу немецкий телеканал ARD сообщил, что российская сторона отказала Зеппельту в визе, необходимой для освещения ЧМ по футболу.

Читайте также
Уткин: Мне не нравится решение российских властей не пускать Зеппельта в страну

«Мы на всех уровнях, в том числе через российского посольство здесь и немецкое посольство в Москве, в российском МИД, решительно выступаем за то, чтобы это решение было изменено. Процесс переговоров был начат в выходные, мы продолжаем его сейчас с целью, чтобы это решение было изменено», — сказала Адебар.

В свою очередь, присутствующий на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, отметил, что Берлин призывает власти РФ пересмотреть решение о недопуске журналиста.

«Мы считаем эти меры, предпринятые российскими властями — о признании недействительной визы господина Зеппельта — неверными. Мы апеллируем к руководству России разрешить немецкому корреспонденту въезд для работы на ЧМ. Также и ФИФА должен выступать за это всеми возможными средствами», — заявил Зайберт.

Зеппельт — лауреат многих журналистских премий, известен своими антидопинговыми расследованиями. Он является автором нескольких фильмов, показанных на канале ARD, на тему злоупотребления допингом в российском спорте.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Новый тренер Медведевой рассказал, чего ждать от фигуристки
Сексапильная украинская фитнес-тренер, увидев которую вы захотите пойти в спортзал
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
Карасев получит «неуд» за неназначение пенальти в дерби
Кого мы больше не увидим в чемпионате России
Бондра: Хоккей в Словакии остановился в развитии после ЧМ-2002
Новости
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Никогда такого не видели. Российские танки удивили американцев Россия далеко ушла от своих конкурентов в плане разработки робототехнических комплексов.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь