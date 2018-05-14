Салах включен в расширенный состав сборной Египта на ЧМ-2018

В расширенный список также попал Мохамед Эльнени, выступающий за лондонский «Арсенал».
Предварительный состав сборной Египта на чемпионат мира выглядит следующим образом:
вратари: Эссам Эль-Хадари («Аль-Таавун», Саудовская Аравия), Мохамед Эль-Шенави, Шериф Экрами (оба — «Аль-Ахли»), Мохамед Авад («Исмаили»);.
защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все — «Аль-Ахли»), Махмуд Хамди («Замалек»), Мохаммед Абдель-Шафи («Аль-Фатх», Саудовская Авария), Ахмед Хегази, Али Габр (оба — «Вест Бромвич Альбион», Англия), Ахмед Аль-Мухаммади («Астон Вилла», Англия), Карим Хафез («Ланс», Франция), Омар Габер («Лос-Анджелес», США), Амро Тарек («Орландо Сити», США).
полузащитники: Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз (оба — «Замалек»), Шикабала («Аль-Раед», Саудовская Аравия), Сэм Морси («Уиган Атлетик», Англия), Мохамед Эльнени («Арсенал», Англия), Кахраба («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Рамадан Собхи («Сток Сити», Англия), Махмуд Трезеге Хассан («Касымпаша», Турция), Амир Варда («Атромитос», Греция).
нападающие: Марван Мохсен («Аль-Ахли»), Ахмед Гомаа («Аль-Масри»), Ахмед Хассан Кока («Брага», Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия), Абдаллах Саид («КуПС», Финляндия).
Сборная Египта на ЧМ-2018 является соперником россиян по группе A: матч между командами состоится 19 июня. Египтяне также сыграют с уругвайцами (15 июня) и со сборной Саудовской Аравии (25 июня).