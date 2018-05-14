Все билеты на матч ЧМ-2018 Испания — Португалия в Сочи раскуплены

«Первый матч, который пройдет в Сочи: Испания — Португалия. Могу сказать, что сегодня все билеты уже распроданы. Сборная Испании — команда мирового уровня, показывающая превосходную игру», — сказал Кондратьев.
По его данным, к проведению матча готовы не только службы, отвечающие за саму игру и работу стадиона «Фишт», но и медицинские организации, правоохранительные органы и служба безопасности арены.
«Я надеюсь, что после чемпионата мира болельщики из Испании по-другому откроют для себя и Сочи, и Краснодарский край, и Россию», — добавил глава региона.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры чемпионата примут 11 городов, в том числе Сочи, где пройдут матчи Португалия — Испания (15 июня), Бельгия — Панама (18 июня), Германия — Швеция (23 июня) и Австралия — Перу (26 июня). На спортивных базах в Краснодарском крае будут жить шесть сборных: Испании (в Краснодаре), Бразилии и Польши (в Сочи), Дании (в Анапе), Исландии и Швеции (в Геленджике).