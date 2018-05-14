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13:14 (мск), источник: ТАСС

Все билеты на матч ЧМ-2018 Испания — Португалия в Сочи раскуплены

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Болельщики раскупили все билеты на матч между сборными Испании и Португалии, который пройдет в Сочи в рамках чемпионата мира 2018 года по футболу, сообщил в понедельник на встрече с делегацией посольства Испании в РФ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Первый матч, который пройдет в Сочи: Испания — Португалия. Могу сказать, что сегодня все билеты уже распроданы. Сборная Испании — команда мирового уровня, показывающая превосходную игру», — сказал Кондратьев.

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По его данным, к проведению матча готовы не только службы, отвечающие за саму игру и работу стадиона «Фишт», но и медицинские организации, правоохранительные органы и служба безопасности арены.

«Я надеюсь, что после чемпионата мира болельщики из Испании по-другому откроют для себя и Сочи, и Краснодарский край, и Россию», — добавил глава региона.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры чемпионата примут 11 городов, в том числе Сочи, где пройдут матчи Португалия — Испания (15 июня), Бельгия — Панама (18 июня), Германия — Швеция (23 июня) и Австралия — Перу (26 июня). На спортивных базах в Краснодарском крае будут жить шесть сборных: Испании (в Краснодаре), Бразилии и Польши (в Сочи), Дании (в Анапе), Исландии и Швеции (в Геленджике).

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