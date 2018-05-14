Все билеты на матч ЧМ-2018 Испания — Португалия в Сочи раскуплены

«Первый матч, который пройдет в Сочи: Испания — Португалия. Могу сказать, что сегодня все билеты уже распроданы. Сборная Испании — команда мирового уровня, показывающая превосходную игру», — сказал Кондратьев.

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По его данным, к проведению матча готовы не только службы, отвечающие за саму игру и работу стадиона «Фишт», но и медицинские организации, правоохранительные органы и служба безопасности арены.

«Я надеюсь, что после чемпионата мира болельщики из Испании по-другому откроют для себя и Сочи, и Краснодарский край, и Россию», — добавил глава региона.